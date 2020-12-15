YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (3)
ULUSLARARASI ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşinin ölçülmesi Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın festivalle ilgili açıklamaları Festival kapsamında Seyhan Nehri...
ULUSLARARASI ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ
27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşinin ölçülmesi
Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın festivalle ilgili açıklamaları
Festival kapsamında Seyhan Nehri üzerindeki gondollarda film seyreden vatandaşlar
27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödül töreni
Ödül töreninde sahne alan Ferhat Göçer konseri
"Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün Nur Sürer'e verilmesi
En İyi Film Ödülü, "Nasipse Adayız" filmiyle Ercan Kesal'e verildi (ödülün verilişi)
Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, "Ben Bir Denizi" filmiyle Sitare Akbaş'a verildi (Menderes Samancılar)
"Nasipse Adayız" filminin ekibi ve filmin yönetmeni Ercan Kesal'in konuşması
DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN 5. YARIŞI TÜRKİYE RALLİSİ
Türkiye Rallisi'nde İçmeler ve Gökçe etapları havadan takip edildi (drone kamera)
Ralli pilotlarının araç içi görüntüleri
Ralli etaplarının araç içi kameralaradan görüntüleri
Ralliyi izleyen vatandaşlar
Castrol Ford Team Türkiye Pilot Koçu Murat Bostancı'nın açıklamaları
Ralli heyecanının çeşitli parkurları
Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans'ın yarışı kazanması
Ödül töreni - Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali (14-20 Eylül)
Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Ulusal Uzun Metraj Film" yarışmasında en iyi film ödülüne, yönetmenliğini Ercan Kesal'ın yaptığı "Nasipse Adayız" filmi layık görüldü.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. Yarışı Türkiye Rallisi (17 Eylül)
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'nin son gününde Marmaris, Çetibeli etaplarında yarışlar başladı. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ni, Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans birinci sırada tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı