YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (3)

15.12.2020 03:50 | Son Güncelleme: 15.12.2020 03:56

ULUSLARARASI ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşinin ölçülmesi Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın festivalle ilgili açıklamaları Festival kapsamında Seyhan Nehri...

ULUSLARARASI ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşinin ölçülmesi

Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın festivalle ilgili açıklamaları

Festival kapsamında Seyhan Nehri üzerindeki gondollarda film seyreden vatandaşlar

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödül töreni

Ödül töreninde sahne alan Ferhat Göçer konseri

"Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün Nur Sürer'e verilmesi

En İyi Film Ödülü, "Nasipse Adayız" filmiyle Ercan Kesal'e verildi (ödülün verilişi)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, "Ben Bir Denizi" filmiyle Sitare Akbaş'a verildi (Menderes Samancılar)

"Nasipse Adayız" filminin ekibi ve filmin yönetmeni Ercan Kesal'in konuşması

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN 5. YARIŞI TÜRKİYE RALLİSİ

Türkiye Rallisi'nde İçmeler ve Gökçe etapları havadan takip edildi (drone kamera)

Ralli pilotlarının araç içi görüntüleri

Ralli etaplarının araç içi kameralaradan görüntüleri

Ralliyi izleyen vatandaşlar

Castrol Ford Team Türkiye Pilot Koçu Murat Bostancı'nın açıklamaları

Ralli heyecanının çeşitli parkurları

Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans'ın yarışı kazanması

Ödül töreni - Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali (14-20 Eylül)

Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Ulusal Uzun Metraj Film" yarışmasında en iyi film ödülüne, yönetmenliğini Ercan Kesal'ın yaptığı "Nasipse Adayız" filmi layık görüldü.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. Yarışı Türkiye Rallisi (17 Eylül)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'nin son gününde Marmaris, Çetibeli etaplarında yarışlar başladı. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ni, Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans birinci sırada tamamladı.

YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (3)
YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (3)
YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (3)
YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4)
YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4)
Son dakika haber: YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (3)
Son dakika haber: YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (3)
YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (2)
YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 İzmir Çocuk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (3) | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 03:56:48. #1.15#
title