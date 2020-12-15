YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (2)
NİĞDE OTOYOLU AÇILIŞ TÖRENİ Ankara-Niğde Otoyolunun yapımını anlatan tanıtım filmi Ankara-Niğde Otoyolu'nun drone kamera ile havadan görüntülenmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun otoyol çalışmalarını havadan incelemesi Bakan Karaismailoğlu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'nun...
ANKARA-NİĞDE OTOYOLU AÇILIŞ TÖRENİ
Ankara-Niğde Otoyolunun yapımını anlatan tanıtım filmi
Ankara-Niğde Otoyolu'nun drone kamera ile havadan görüntülenmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun otoyol çalışmalarını havadan incelemesi
Bakan Karaismailoğlu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana Gişesi kontrol noktasında incelemelerde bulunması
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış törenine katılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenindeki konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara-Niğde Otoyolunun açılış kurdelasını kesmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoyolda makam aracını kullanması
Açılışı yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'ndan araçların geçişi
Otoyolu kullanan vatandaşlarla röportaj
GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞ TÖRENİ
Şehir hastanesi statüsüne dönüştürülen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin havadan görüntülenmesi (drone kamera)
Göztepe Şehir Hastanesi yerleşkesi
Hastane poliklinikleri girişi
Hasta kayıt bölümü
Hastane içinden görüntüler
Hastaların polikliniklere gidişleri
Muayane odaları
Hastane yatakları
Rontgen ve MR üniteleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışındaki konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi - Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni (4 Eylül)
ANKARA/NİĞDE - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'de düzenlenen Ankara-Niğde Otoyolu açılış törenine telekonferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Niğde Yeşil Gölcük Gişeleri'nde düzenlenen açılış törenine telekonferans yöntemiyle bağlanmasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve beraberindeki yetkililer kurdele kesti.
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni (5 Eylül)
İSTANBUL - Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan ilk etabının hizmete alınmasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşarak, modern mimarisi, son teknolojiyle donatılmış alt yapısı ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin en önemli sağlık üslerinden biri olarak şifa dağıtmayı sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı