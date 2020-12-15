YILIN OLAYLARI 2020
SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinden görüntüler İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü ambulanslardan görüntüler Morgdan cenazelerin alınması Sahte içkiden ölen kişilerin yakınlarının dua...
SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinden görüntüler
İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü ambulanslardan görüntüler
Morgdan cenazelerin alınması
Sahte içkiden ölen kişilerin yakınlarının dua etmesi
İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın açıklamaları
Sahte içki operasyonunda 5 ton etil alkolün ele geçirilmesi
Morgdan cenazelerin alınması
Gözaltına alınan şahısların emniyetten adliyeye sevk edilmesi
Kırıkkale'de gözaltına alınan şahısların görüntüleri
Sahte içki denetimlerinden görüntüler
Sahte içki operasyonlarından görüntüler
Gözaltına alınan şahısların emniyetten adliyeye sevk edilmesi
Ele geçirilen sahte içkilerden görüntüler
Sahte İçki zehirlenmesi nedeniyle 78 Kişi Hayatını Kaybetti (9-25 Ekim)
Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana 78 kişi yaşamını yitirdi. 9 Ekim'den bu yana düzenlenen sahte içki imalatı ve satışına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 471 kişiden 95'i tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı