YILIN OLAYLARI 2020
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YILIN OLAYLARI 2020

15.12.2020 03:30 | Son Güncelleme: 15.12.2020 03:36

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinden görüntüler İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü ambulanslardan görüntüler Morgdan cenazelerin alınması Sahte içkiden ölen kişilerin yakınlarının dua...

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinden görüntüler

İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü ambulanslardan görüntüler

Morgdan cenazelerin alınması

Sahte içkiden ölen kişilerin yakınlarının dua etmesi

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın açıklamaları

Sahte içki operasyonunda 5 ton etil alkolün ele geçirilmesi

Morgdan cenazelerin alınması

Gözaltına alınan şahısların emniyetten adliyeye sevk edilmesi

Kırıkkale'de gözaltına alınan şahısların görüntüleri

Sahte içki denetimlerinden görüntüler

Sahte içki operasyonlarından görüntüler

Gözaltına alınan şahısların emniyetten adliyeye sevk edilmesi

Ele geçirilen sahte içkilerden görüntüler

Sahte İçki zehirlenmesi nedeniyle 78 Kişi Hayatını Kaybetti (9-25 Ekim)

Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana 78 kişi yaşamını yitirdi. 9 Ekim'den bu yana düzenlenen sahte içki imalatı ve satışına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 471 kişiden 95'i tutuklandı.

YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020

Kaynak: Anadolu Ajansı

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