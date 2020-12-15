YILIN OLAYLARI 2020

TÜRKİYE, YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARINI TAHLİYE ETTİ

Yurt dışında yaşayan vatandaşların tahliye edilmesi

THY uçaklarının Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmeleri

Uçakların havaalanlarına gelişleri

Havaalanlarında alınan Kovid-19 tedbirleri

Yurt dışından getirilen vatandaşların yurtlara transfer edilmeleri

Almanya'dan tahliye edilen Sefa Mutlu ile röportaj

Almanya'da tahliye edilen Hacı Kaya ile röportaj

Londra'dan tahliye edilen Turan Bayraktar ile röportaj

Yurt dışından tahliye edilen Türk vatandaşlarının ülkemizin çeşitli şehirlerinde karantinaya alındıkları öğrenci yurtları

Yurtdışındaki havalimanlarından Türk vatandaşlarını tahliye edilmesi için kullanılan THY uçakları

Suudi Arabistan'dan İzmir'e getirilen Türk vatandaşları ile röportaj

Sudan'da yaşayan 2 Türk çocukla yapılan röportaj

Yurt dışında yaşayan vatandaşların tahliye öncesi ve sonrası Türk Bayrağı açmaları

KOVİD-19'A KARŞI İSTİKRAR KALKANI PAKETİ

Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya başkanlık etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıyı açış konuşması

Basın mensuplarından detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısının ardından alınan tedbirleri açıklaması - Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını tahliye etti (18 Mart)

Kovid-19 salgınının merkez üssü Vuhan'dan vatandaşlarını tahliye eden ilk ülkeler arasında yer alan Türkiye, 9 Avrupa ülkesinden 2 bin 807 vatandaşını ülkeye getirdi.

Kovid-19'a karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (18 Mart)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, virüsün etkilerini azaltmak adına 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltilmesi, emeklilerin bayram ikramiyesinin Nisan ayı başında ödenmesi, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak ayrılması ve asgari ücret desteğinin devam ettirilmesi kararı alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı