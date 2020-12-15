YILIN OLAYLARI 2020
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

YILIN OLAYLARI 2020

15.12.2020 02:10 | Son Güncelleme: 15.12.2020 02:18

TBMM'DE LİBYA TEZKERESİ OYLAMASI (2 OCAK 2020) TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tezkereyi oylamaya sunması Milletvekillerinin tezkereyi oylaması TBMM Başkanı Şentop'un oylama sonucunu okuması Şehitler Meydanı'nda toplanan...

TBMM'DE LİBYA TEZKERESİ OYLAMASI (2 OCAK 2020)

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın konuşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tezkereyi oylamaya sunması

Milletvekillerinin tezkereyi oylaması

TBMM Başkanı Şentop'un oylama sonucunu okuması

Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalıların Türkiye'nin aldığı Libya'ya asker gönderme kararı için sevinç gösterilerinde bulunması

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Bağdat Havaalanına düzenlenen füze saldırısı

Füzenin düştüğü bölgede oluşan tahribat

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamaları

Cadiriye'de Süleymani için düzenlenen cenaze törenine katılan Iraklıların gözyaşı dökmeleri

Kasım Süleymani'nin naaşının cenaze aracıyla getirilmesi

Cenaze töreninin düzenlendiği alanın havadan görüntüleri (drone kamera)

- Süleymani için Bağdat'ta düzenlenen cenaze töreni

İran lideri Ali Hamaney'in cenaze namazını kıldırması

Cenaze töreninin düzenlendiği meydan (drone kamera)

TBMM Başkanı Şentop'un Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili açıklamaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili açıklamaları

Kasım Süleymani için Kirman'da düzenlenen cenaze töreni

Kasım Süleymani'nin posterlerini taşıyan kalabalıklar ve ABD aleyhinde slogan atılması

HIRVATİSTAN'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Hırvatistanlıların oy kullanması

Oy sandıkları

Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Zoran Milanovic taraftarlarının kutlamaları

Zoran Milanovic'in konuşması - Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (02 OCAK)

TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında olağanüstü toplandı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla tezkere kabul edildi.

Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü (3 OCAK)

ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldü. Pentagon, Süleymani'nin ABD'nin bölgedeki personelini korumak için Trump'ın talimatıyla öldürüldüğünü açıkladı.

Hırvatistan'da Zoran Milanovic, yüzde 52, 7 oyla cumhurbaşkanı oldu (5 OCAK)

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sosyal demokrat aday Zoran Milanovic, yüzde 52,7 oyla cumhurbaşkanlığına seçildi.

YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Anavarza Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı çalışmalarının son etabı başladı
Anavarza Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı çalışmalarının son etabı başladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı son toplantısı yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı son toplantısı yapıldı
2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı
2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Pierre Webo Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler S 400 İzmir Çocuk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YILIN OLAYLARI 2020 | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 02:18:26. #1.15#
title