YILIN OLAYLARI 2020
TBMM'DE LİBYA TEZKERESİ OYLAMASI (2 OCAK 2020) TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tezkereyi oylamaya sunması Milletvekillerinin tezkereyi oylaması TBMM Başkanı Şentop'un oylama sonucunu okuması Şehitler Meydanı'nda toplanan...
TBMM'DE LİBYA TEZKERESİ OYLAMASI (2 OCAK 2020)
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tezkereyi oylamaya sunması
Milletvekillerinin tezkereyi oylaması
TBMM Başkanı Şentop'un oylama sonucunu okuması
Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalıların Türkiye'nin aldığı Libya'ya asker gönderme kararı için sevinç gösterilerinde bulunması
KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
Bağdat Havaalanına düzenlenen füze saldırısı
Füzenin düştüğü bölgede oluşan tahribat
ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamaları
Cadiriye'de Süleymani için düzenlenen cenaze törenine katılan Iraklıların gözyaşı dökmeleri
Kasım Süleymani'nin naaşının cenaze aracıyla getirilmesi
Cenaze töreninin düzenlendiği alanın havadan görüntüleri (drone kamera)
- Süleymani için Bağdat'ta düzenlenen cenaze töreni
İran lideri Ali Hamaney'in cenaze namazını kıldırması
Cenaze töreninin düzenlendiği meydan (drone kamera)
TBMM Başkanı Şentop'un Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili açıklamaları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili açıklamaları
Kasım Süleymani için Kirman'da düzenlenen cenaze töreni
Kasım Süleymani'nin posterlerini taşıyan kalabalıklar ve ABD aleyhinde slogan atılması
HIRVATİSTAN'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Hırvatistanlıların oy kullanması
Oy sandıkları
Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Zoran Milanovic taraftarlarının kutlamaları
Zoran Milanovic'in konuşması - Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (02 OCAK)
TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında olağanüstü toplandı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla tezkere kabul edildi.
Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü (3 OCAK)
ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldü. Pentagon, Süleymani'nin ABD'nin bölgedeki personelini korumak için Trump'ın talimatıyla öldürüldüğünü açıkladı.
Hırvatistan'da Zoran Milanovic, yüzde 52, 7 oyla cumhurbaşkanı oldu (5 OCAK)
Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sosyal demokrat aday Zoran Milanovic, yüzde 52,7 oyla cumhurbaşkanlığına seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı