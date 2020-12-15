YILIN OLAYLARI 2020

TBMM'DE LİBYA TEZKERESİ OYLAMASI (2 OCAK 2020)

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın konuşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tezkereyi oylamaya sunması

Milletvekillerinin tezkereyi oylaması

TBMM Başkanı Şentop'un oylama sonucunu okuması

Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalıların Türkiye'nin aldığı Libya'ya asker gönderme kararı için sevinç gösterilerinde bulunması

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Bağdat Havaalanına düzenlenen füze saldırısı

Füzenin düştüğü bölgede oluşan tahribat

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamaları

Cadiriye'de Süleymani için düzenlenen cenaze törenine katılan Iraklıların gözyaşı dökmeleri

Kasım Süleymani'nin naaşının cenaze aracıyla getirilmesi

Cenaze töreninin düzenlendiği alanın havadan görüntüleri (drone kamera)

- Süleymani için Bağdat'ta düzenlenen cenaze töreni

İran lideri Ali Hamaney'in cenaze namazını kıldırması

Cenaze töreninin düzenlendiği meydan (drone kamera)

TBMM Başkanı Şentop'un Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili açıklamaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili açıklamaları

Kasım Süleymani için Kirman'da düzenlenen cenaze töreni

Kasım Süleymani'nin posterlerini taşıyan kalabalıklar ve ABD aleyhinde slogan atılması

HIRVATİSTAN'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Hırvatistanlıların oy kullanması

Oy sandıkları

Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Zoran Milanovic taraftarlarının kutlamaları

Zoran Milanovic'in konuşması - Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (02 OCAK)

TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında olağanüstü toplandı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla tezkere kabul edildi.

Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü (3 OCAK)

ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldü. Pentagon, Süleymani'nin ABD'nin bölgedeki personelini korumak için Trump'ın talimatıyla öldürüldüğünü açıkladı.

Hırvatistan'da Zoran Milanovic, yüzde 52, 7 oyla cumhurbaşkanı oldu (5 OCAK)

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sosyal demokrat aday Zoran Milanovic, yüzde 52,7 oyla cumhurbaşkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı