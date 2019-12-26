YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (3)
ERBİL'DE SİLAHLI SALDIRI SONUCU ŞEHİT OLAN DİPLOMAT OSMAN KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (17.07.2019) Olay yeri görüntüleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Operasyondan görüntüler Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın itirafının...
ERBİL'DE SİLAHLI SALDIRI SONUCU ŞEHİT OLAN DİPLOMAT OSMAN KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (17.07.2019)
Olay yeri görüntüleri
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları
Operasyondan görüntüler
Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın itirafının yer aldığı görüntü
Şehit diplomat Osman Köse'nin cenaze töreni
Şehit diplomat Osman Köse'nin yakınlarının ağlaması
Cenaze namazının kılınması
İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI BORİS JOHNSON (23.07.2019)
Boris Johnson'ın Türkiye ziyareti ve Çankırılı muhabbetine cevap vermesi
Theresa May'in "10 Numara" önünde istifa açıklaması
Boris Johnson'ın "10 Numara" önünde konuşması
İngiltere Başbakanı Johnson'un İngiltere Parlamentosunda konuşması
HAKAN ATİLLA TÜRKİYE'YE GELDİ (24.07.2019)
Hakan Atilla'nın Pensilvanya eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'dan görüntüler
Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelişi ve ailesiyle kavuşması
Hakan Atilla'nın annesi ve babasıyla kavuşma anı ve duygu dolu anların yaşanması
Hakan Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda Hakan Atilla ile konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (3)
2019 yılının Temmuz ayında Erbil'de silahlı saldırı sonucu şehit olan diplomat Osman Köse'nin son yolculuğuna uğurlanması, İngiltere'de Boris Johnson'un başbakan olması ve Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelişinden oluşan görüntüler