YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (2)
İSTANBUL ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ŞEHİT (11.
İSTANBUL ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ŞEHİT (11.02.2019)
Olay yerinden görüntüler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklaması
Enkaz kaldırma çalışmalarından görüntüler
Olay yeri ekiplerinin çalışmaları
Şehitlerin cenazelerinin memleketlerine uğurlanması
Şehit Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenaze namazından görüntüler
Şehit yakınlarından görüntüler
Şehidin tabutu başında bekleyen askerler
Bakanlar, kuvvet komutanları, siyasetçiler ve vatandaşların cenaze namazı için camiye gelmeleri
İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Şehit Yakup Avşar'ın cenaze töreni
İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Şehit Ümit Özerli'nin cenaze töreni
İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Şehit İlyas Kaya'nın cenaze töreni
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ, TPAO'NUN TRAKYA'DAKİ BATI ÇELTİK-1 KUYUSU'NDA DOĞAL GAZI ATEŞLEDİ (11.02.2019)
Batı Çeltik-1 Kuyusu Ateşleme Töreni
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Batı Çeltik-1 Kuyusunun ateşlenmesi
OZAN ARİF HAYATINI KAYBETTİ (13.02.2019)
Ozan Arif'in arşiv görüntüleri
Arif Şirin'in oğlu Mehmet Alp Şirin ile röportaj
Ozan Arif'in cenaze töreni
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cenaze törenine katılması
Cenaze namazının kılınması
İRAN'DA DEVRİM MUHAFIZLARI OTOBÜSÜNE İNTİHAR SALDIRISI: 27 ÖLÜ (13.02.2019)
Otobüsün enkazında ait olay yeri fotoğrafı
Cenaze töreninden görüntüler
Protesto gösterileri
Tabutların taşınması
RUSYA-TÜRKİYE-İRAN'IN KATILDIĞI SURİYE KONULU ÜÇLÜ ZİRVE TOPLANTISI SOÇİ'DE YAPILDI (14.02.2019)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'ın Soçi'de uçaktan inişi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le tokalaşması
Türk ve Rus heyetinin toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin üçlü tokalaşması
Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (2)
2019 yılının Şubat ayında İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düşmesi, TPAO'nun Trakya'daki Batı Çeltik-1 Kuyusu'nda doğal gazın ateşlenmesi, Ozan Arif'in vefatı, İran'da devrim muhafızları otobüsüne intihar saldırısı ve Soçi'deki Rusya-Türkiye-İran'ın katıldığı Suriye konulu üçlü zirve toplantısından oluşan görüntüler