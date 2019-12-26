YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3)
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YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3)

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA EURO 2020 COŞKUSU (14.11.2019) A Milli Futbol Takımı antrenmandan görüntüler Futbolcuların toplu halde fotoğraf çekimi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları İzlanda Milli Takımının antrenmanından görüntüler Türkiye-İzlanda maçı fotoğrafları...

26.12.2019 03:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 03:59

'NDA EURO 2020 COŞKUSU (14.11.2019)

antrenmandan görüntüler

Futbolcuların toplu halde fotoğraf çekimi

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

İzlanda Milli Takımının antrenmanından görüntüler

Türkiye-İzlanda maçı fotoğrafları

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odasında Millileri kutlaması

İRAN'DA BENZİN ZAMMI PROTESTOLARI (15.11.2019)

İran'da göstericiler ve araç kuyrukları

Gösterilerde ölen kişinin cenaze töreni

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamaları

BAB'DA BOMBALI TERÖR SALDIRISI 18 ÖLÜ, 27 YARALI (16.11.2019)

Patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Olay yeri görüntüleri

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Enkaz kaldırma çalışmaları

Terör örgütü YPG/PKK'yı protesto görüntüleri

ÜNLÜ TİYATRO OYUNCUSU YILDIZ KENTER HAYATINI KAYBETTİ (17.11.2019)

Yıldız Kenter'in arşiv görüntüleri

Cenaze töreninden görüntüler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un konuşması

Cenaze namazının kılınması

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI YAŞAR BÜYÜKANIT HAYATINI KAYBETTİ (21.11.2019)

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın arşiv görüntüleri

1'inci Ordu Komutanlığı Karargahı'nda askeri törenden görüntüler

Cenaze namazının kılınması

YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3)

2019 yılının Kasım ayında A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 coşkusu, İran'da benzin zammı protestoları, Bab'da bombalı terör saldırısı, tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter ve eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın vefatından oluşan görüntüler

Kaynak: AA

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: YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3)
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