YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1)
Haberler » Güncel » YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1) - Haber

YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1)

KOALİSYON GÜÇLERİNDEN YEMEN'DE HAPİSHANEYE SALDIRI 156 ÖLÜ, 50 YARALI (01.09.2019) Olay yeri Hapishanenin enkazından görüntülerDORİAN KASIRGASI, BAHAMALAR VE ABD'NİN GÜNEY ATLANTİK KIYILARINDA ETKİLİ OLDU (01.09.

26.12.2019 02:31 | Son Güncelleme: 26.12.2019 02:39
YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1)

KOALİSYON GÜÇLERİNDEN 'DE HAPİSHANEYE SALDIRI 156 ÖLÜ, 50 YARALI (01.09.2019)

Olay yeri

Hapishanenin enkazından görüntüler

DORİAN KASIRGASI, BAHAMALAR VE ABD'NİN GÜNEY ATLANTİK KIYILARINDA ETKİLİ OLDU (01.09.2019)

Dorian Kasırgasının uzay istasyonundan kaydedilen görüntüleri

Alınan önlemler

Denizde bir sörfçünün sörf yapması

Dorian Kasırgasının etkili olması

Dorian Kasırgasının etkili olduğu yerlerin havadan görüntüleri

Dorian Kasırgasının verdiği tahribat

HONG KONG YÖNETİMİ, PROTESTOLARA YOL AÇAN SUÇLULARIN ÇİN'E İADESİYLE İLGİLİ YASA TASARISINI GERİ ÇEKECEĞİNİ AÇIKLADI (04.09.2019)

Hong Kong'daki protestolardan görüntüler

Polisin müdahale etmesi

Yürüyüşlerden görüntüler

SANATÇI SÜLEYMAN TURAN HAYATINI KAYBETTİ (10.09.2019)

Sanatçı Süleyman Turan'ın arşiv görüntüleri

Cenaze töreninden görüntüler

Sanatçı Ediz Hun ile röportaj

Sanatçı Kadir İnanır ile röportaj

Cenaze namazının kılınması

YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1)

2019 yılının Eylül ayında Koalisyon güçlerinin Yemen'de hapishaneye saldırısı, Dorian kasırgası, Hong Kong'daki gösteriler ve sanatçı Süleyman Turan'ın vefatından oluşan görüntüler

Kaynak: AA

Haber Videosu

: YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler