YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1)
Haberler » Güncel » YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1) - Haber

YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1)

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ CEREN ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ (03.

26.12.2019 03:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 03:41
YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1)

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ (03.12.2019)

'in evinden görüntüler

Hastane acil servis önü görüntüleri

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın açıklaması

Ceren Özdemir'in cenaze töreni

Ceren Özdemir'in ailesinin ve yakınlarının ağlama görüntüleri

Ceren Özdemir'in cenaze namazının kılınması

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un açıklaması

Zanlı Özgür Arduç'un emniyetten çıkarılması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Ceren Özdemir'in fotoğrafı

TÜRKİYE-İNGİLTERE-ALMANYA-FRANSA DÖRTLÜ SURİYE ZİRVESİ (03.12.2019)

Suriye konulu dörtlü zirve için güvenlik önlemleri

'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"ya gelmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gelişi

Zirvenin fotoğrafları

Almanya Başbakanı Merkel'in çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı

NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ (04.12.2019)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi ve karşılanması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gelişi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi görüntüleri

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi fotoğraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşmesi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde aile fotoğrafı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşmesi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1)

2019 yılının Aralık ayında üniversite öğrencisi Ceren Özdemir cinayeti, Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa dörtlü Suriye zirvesi ve NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinden oluşan görüntüler

Kaynak: AA

Haber Videosu

: YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler