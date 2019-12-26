YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (1)
SÜPER KUPA GALATASARAY'IN (07.
SÜPER KUPA GALATASARAY'IN (07.08.2019)
Süper Kupadan görüntü
Galatasaray-Akhisarspor maçı fotoğrafları
Galatasaray'ın kupayı alma fotoğrafları
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları
Mustafa Cengiz'in açıklamaları
İSTANBUL'DA OYNANAN UEFA SÜPER KUPANIN SAHİBİ LİVERPOOL (14.08.2019)
Chelsea futbolcuların uçaktan inişi ve karşılanması
Liverpool futbolcuların uçaktan inişi ve karşılanması
UEFA Süper Kupa maçı ve kupa töreninden fotoğrafları
Liverpool taraftarlarının sevinç gösterilerinden görüntüler
EMİNE BULUT, ESKİ EŞİ TARAFINDAN KIZININ YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ (18.08.2019)
Emine Bulut'un baba evinden görüntüler
Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut'un açıklaması
Emine Bulut'un baba ve annesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
Emine Bulut cinayetine tepkiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aileye taziyede bulunması
Meral Akşener'in konuşması
DİYARBAKIR, MARDİN VE VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI (19.08.2019)
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünden görüntüler
Polislerin güvenlik önlemleri
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın belediyeden ayrılması
Belediye çevresinde alınan güvenlik önlemi
Belediye çalışanlarının oluşturulan kontrol noktasından kimlik bilgilerine bakılarak belediye binasına alınması
Mardin Büyükşehir Belediyesi önünden görüntüler ve alınan güvenlik önlemleri
Van Büyükşehir Belediyesi önünden görüntüler ve alınan güvenlik önlemleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşması
Ahmet Türk'ün konuşması
Adnan Selçuk Mızraklı'ın konuşması
Bedia Özgökçe Ertan'ın konuşması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın konuşması
Van Büyükşehir Belediyesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asılması
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları
KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. AHMET HALUK DURSUN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ (19.08.2019)
Prof. Dr. Haluk Dursun'un arşiv görüntüleri
Kaza yeri ve araçtan görüntüler
Prof. Dr. Haluk Dursun'un naaşının götürülmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze törenine katılması
Cenaze namazının kılınması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (1)
2019 yılının Ağustos ayında Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kazanması, İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa finali, Emine Bulut cinayeti, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılması ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında vefatından oluşan görüntüler