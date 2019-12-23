YILIN OLAYLARI 2019
BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE'NİN (02.03.2019) Kupa töreninden görüntüler Taraftarlardan görüntüler Fenerbahçe takımının kupasını alma görüntüleriÇAMLICA CAMİSİNDE İLK EZAN OKUNDU (07.03.
BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE'NİN (02.03.2019)
Kupa töreninden görüntüler
Taraftarlardan görüntüler
Fenerbahçe takımının kupasını alma görüntüleri
ÇAMLICA CAMİSİNDE İLK EZAN OKUNDU (07.03.2019)
Çamlıca Camisinin ezan sesi eşliğinde havadan görüntüleri
Ezan okunması
Vatandaşların namaz kılması
3 Mayıs 2019'da resmi açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Dua edilmesi
Çamlıca Camisinin açılışı ve kurdele kesimi
GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ (08.03.2019)
Göbeklitepe Ören Yerinden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ören yerinde incelemesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göbeklitepe Ören Yeri açılışını yapması kurdele kesimi
ETİYOPYA'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ 157 ÖLÜ (10.03.2019)
Olay yerinden görüntüler
Uçağın enkazından görüntüler
Uçak kazasından ölenlerin yakınlarının ağlaması
Hayatını kaybedenlerin fotoğrafları
Cenaze töreninden görüntüler
GEBZE-HALKALI BANLİYÖ TREN HATTI AÇILDI (12.03.2019)
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının havadan görüntüleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Binali Yıldırım'ın konuşması
Açılış töreni kurdele kesimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattında tren kullanması
YILIN OLAYLARI 2019 - MART (1)
2019 yılının Mart ayında Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası finali, Çamlıca Camisinde ilk ezan ve açılış töreni, Göbeklitepe Ören Yeri resmi açılış töreni, Etiyopya'da 157 kişinin öldüğü uçak kazası ve Gebze-Halkalı banliyö tren hattı açılışından oluşan görüntüler