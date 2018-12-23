Yılın Olayları 2018 - Şubat (2)
SPACEX FALCON HEAVY ROKETİNİ FIRLATTI (06.02.2018) Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon Heavy'nin fırlatılması KutlamalarRUSYA'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ: 71 ÖLÜ (11.02.
SPACEX FALCON HEAVY ROKETİNİ FIRLATTI (06.02.2018)
Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon Heavy'nin fırlatılması
Kutlamalar
RUSYA'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ: 71 ÖLÜ (11.02.2018)
Uçağın düştüğü bölgeden görüntüler
Kurtarma ekiplerinin çalışmalarından detaylar
Kar altında ceset arama çalışmaları
SANATÇI NURAY HAFİFTAŞ HAYATINI KAYBETTİ (14.02.2018)
Nuray Hafiftaş'ın konserlerinden arşiv görüntüler
Hastaneden görüntü
Doktorun açıklaması
Sanatçı dostlarından detaylar ve açıklama
Cenaze namazından görüntüler
DENİZ YÜCEL TAHLİYE OLDU (16.02.2018)
Deniz Yücel'in havalimanına gelişi
Deniz Yücel'in uçağa binişi ve uçağın hareket etmesi
YILIN OLAYLARI 2018 - ŞUBAT (2)
2018 yılının Şubat ayında aralarında SpaceX Falcon Heavy roketinin fırlatılması, Rusya'da düşen yolcu uçağı, Sanatçı Nuray Hafiftaş'ın vefatı ve Deniz Yücel'in tahliyesinden oluşan görüntüler