Yılın Olayları 2018 - Şubat (1)

CHP'NİN 36. OLAĞAN KURULTAYI TOPLANDI (03.02.2018)

Muharrem İnce'nin adaylık açıklaması

Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'ne girişi ve açıklama

Kongre salonundan detaylar

Muhareem ince'nin salona girişi ve partilileri selamlama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi ve partilileri selamlama

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin tokalaşması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Muharrem İnce'nin konuşması

Divanda adaylık başvurusu tartışması

Muharrem İnce'nin açıklaması

Oylama detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi ve teşekkür konuşması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATİKAN'DA (05.02.2018)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanında açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın San Damaso Kapısı'nda Papalık İkametgah Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Apostol Sarayı'nda Papa Franciscus ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişi ve karşılama töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesi

YILIN OLAYLARI 2018 - ŞUBAT (1)

2018 yılının Şubat ayında aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan ziyareti ve CHP'nin 36. Olağan Kurultayından oluşan görüntüler

Kaynak: AA