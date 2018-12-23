Yılın Olayları 2018 - Ocak (3)

ZEYTİN DALI HAREKATI - AFRİN İLÇE MERKEZİ KONTROL ALTINA ALINDI (20.01.2018 - 18.03.2018)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "bir gece ansızın geliyoruz" açıklaması

Savaş uçaklarının Afrin'deki terör örgütü hedeflerini bombalaması

Tank atışlarından detaylar

Silahlı çatışma görüntüleri

Tünellerin havadan görüntüsü

Tünellerin içinden detaylar

Tuzaklanan patlayıcıların imha edilmesi

Tank geçişleri

Operasyonu takip sırasında şarapnel parçasıyla yaralalan AA muhabiri Sarp Özer'in sevk görüntüleri

Mevzilerde ilerleyen askerler ve ÖSO unsurları

Burseya Dağı'nda çatışmalar ve dağın ele geçirilmesi

Burseya Dağı'na Türk bayrağı dikilmesi

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'ın Burseya Dağı'nda incelemeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da Harekat Merkezi'ni ziyareti ve askerlere konuşması

Sokak çatışmalarından detay

Yola patlayıcı döşeyen teröristlerin vurulma anı

Sığınaklardan ele geçirilen mühimmattan detaylar

Terör örgütü elebaşının posterinin vurulma anı

Afrin kent merkezine TSK ve ÖSO unsurlarının girişi

Valilik binasına Türk Bayrağı asılması

Ele geçirilen şehir merkezinde kutlama atışları

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'ın Afrin'den askerleri ziyareti

2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel'ın Afrin halkı ile kucaklaşması

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması

Afrin ve Cinderes'in havadan görüntüleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğultürk'te askeri birliği ziyareti

İbrahim Tatlıses'in askerlerle birlikte türkü söylemesi YILIN OLAYLARI 2018 - OCAK (3)

2018 yılının Ocak ayında başlayan Afrin'deki terör örgütüne yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin görüntüler

Kaynak: AA