Yılın Olayları 2018 - Nisan (5)
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE ŞENOL GÜNEŞ YARALANDI (19.04.2018) Şenol Güneş'in yaralandığı anlara ait fotoğraflar Şenol Güneş'in hastaneye sevk görüntüleri Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklaması Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın açıklaması Şenol...
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE ŞENOL GÜNEŞ YARALANDI (19.04.2018)
Şenol Güneş'in yaralandığı anlara ait fotoğraflar
Şenol Güneş'in hastaneye sevk görüntüleri
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın açıklaması
Şenol Güneş'in açıklaması
Aykut Kocaman'ın açıklaması
Aziz Yıldırım ve Şefik Mosturoğlu'nun olaylarla ilgili basın toplantısı
Şüphelilerin sevk görüntüler
ERMENİSTAN'DA NİKOL PAŞİNYAN DÖNEMİ (23.04.2018 - 08.05.2018)
Sarkisyan'a ait arşiv görüntüler
Sokak gösterilerinden görüntüler
Eylemlere katılan Nikol Paşinyan ve taraftarlarından detaylar
Ermenistan'da seçimler ve Paşinyan'ın açıklamaları
GÜNEY KORE VE KUZEY KORE LİDERLERİNDEN İKİ ÜLKEYİ AYIRAN SINIRDA TARİHİ ZİRVE (27.04.2018)
Kore liderlerinin sınırda buluşmasından görüntüler
TÜRKİYE'NİN ŞOVA DAYALI İLK HAVACILIK FUARI "EURASIA AIRSHOW" (28.04.2018)
Fuar ziyaretçilerinden detaylar
Sergilenen uçaklardan görüntüler
Türk Yıldızları'nın gösterisi
Helikopterlerden görüntüler
Gösteri uçuşlarından görüntüler YILIN OLAYLARI 2018 - NİSAN (5)
2018 yılının Nisan ayında aralarında Şenol Güneş'in yaralandığı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Kore liderlerinin buluşması, Ermenistan'da Nikol Paşinyan dönemi ve Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı "Eurasia Airshow"dan oluşan görüntüler