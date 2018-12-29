Yılın Olayları 2018 - Nisan (5)

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE ŞENOL GÜNEŞ YARALANDI (19.04.2018)

Şenol Güneş'in yaralandığı anlara ait fotoğraflar

Şenol Güneş'in hastaneye sevk görüntüleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Şenol Güneş'in açıklaması

Aykut Kocaman'ın açıklaması

Aziz Yıldırım ve Şefik Mosturoğlu'nun olaylarla ilgili basın toplantısı

Şüphelilerin sevk görüntüler

ERMENİSTAN'DA NİKOL PAŞİNYAN DÖNEMİ (23.04.2018 - 08.05.2018)

Sarkisyan'a ait arşiv görüntüler

Sokak gösterilerinden görüntüler

Eylemlere katılan Nikol Paşinyan ve taraftarlarından detaylar

Ermenistan'da seçimler ve Paşinyan'ın açıklamaları

GÜNEY KORE VE KUZEY KORE LİDERLERİNDEN İKİ ÜLKEYİ AYIRAN SINIRDA TARİHİ ZİRVE (27.04.2018)

Kore liderlerinin sınırda buluşmasından görüntüler

TÜRKİYE'NİN ŞOVA DAYALI İLK HAVACILIK FUARI "EURASIA AIRSHOW" (28.04.2018)

Fuar ziyaretçilerinden detaylar

Sergilenen uçaklardan görüntüler

Türk Yıldızları'nın gösterisi

Helikopterlerden görüntüler

Gösteri uçuşlarından görüntüler YILIN OLAYLARI 2018 - NİSAN (5)

2018 yılının Nisan ayında aralarında Şenol Güneş'in yaralandığı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Kore liderlerinin buluşması, Ermenistan'da Nikol Paşinyan dönemi ve Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı "Eurasia Airshow"dan oluşan görüntüler

Kaynak: AA