Yılın Olayları 2018 - Nisan (4)
28 ŞUBAT DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (13.04.2018) 28 Şubat dönemine ait arşiv görüntüler Sincan'da tankların görüntüsü Yargılanan askerlerin adliyeye gelişleri Binali Yıldırım'ın açıklamasıÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHİT EDİLMESİ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (19.04.
28 ŞUBAT DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (13.04.2018)
28 Şubat dönemine ait arşiv görüntüler
Sincan'da tankların görüntüsü
Yargılanan askerlerin adliyeye gelişleri
Binali Yıldırım'ın açıklaması
ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHİT EDİLMESİ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (19.04.2018)
Şehir Ömer Halisdemir'in yeni ortaya çıkan son anlarına ait görüntüler
Zekai Aksakallı'nın Ömer Halisdemir'in alnından öpmesi
Halisdemir'in davasında yargılanan darbecileri adliyeye getirilişi (arşiv)
Vatandaşların ip atmaları (arşiv)
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü girişi
Davayı takip eden vatandaşlardan detaylar
AK Parti Genel Başkanı Ravza Kavakçı Kan'ın açıklaması
Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir'in açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaretinden görüntüler
YILIN OLAYLARI 2018 - NİSAN (4)
2018 yılının Nisan ayında aralarında 28 Şubat davası ve Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davalarının karar duruşmasından oluşan görüntüler