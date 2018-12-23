Yılın Olayları 2018 - Nisan (3)
İSTANBUL BOĞAZI'NDA YÜK GEMİSİ YALIYA ÇARPTI (07.04.2018) Yük gemisinin yalıya çarpma anı Hasar gören yalıdan görüntüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntüAHMET AĞAOĞLU, TRABZONSPOR'UN YENİ BAŞKANI OLDU (08.04.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA YÜK GEMİSİ YALIYA ÇARPTI (07.04.2018)
Yük gemisinin yalıya çarpma anı
Hasar gören yalıdan görüntüler
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntü
AHMET AĞAOĞLU, TRABZONSPOR'UN YENİ BAŞKANI OLDU (08.04.2018)
Ahmet Ağaoğlu'nun adaylık açıklaması
Trabzonspor kongresinden görüntüler
Oy verme işlemi ve sonuçların açıklanması
Ahmet Ağaoğlu'nun teşekkür konuşması
Yeni yönetimin toplu görüntüsü
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu'nun açıklaması
DOĞAN MEDYA GRUBU, DEMİRÖREN MEDYA GRUBUNA DEVREDİLDİ (09.04.2018)
Aydın Doğan'ın çalışanlara veda etmesi
Demirören Medya Grubu binasından detaylar
EECZACIBAŞI VİTRA KADINLAR CEV KUPASI ŞAMPİYONU (10.04.2018)
Taraftarlardan detaylar
Müsabakanın sona ermesi ve voleybolcuların sevinç gösterileri
Eczacıbaşı Vitra takımının kupasını alması
Teknik direktör ve sporcuların açıklamaları
Oyuncuların toplu halde görüntüsü
BAŞKENTRAY AÇILDI (12.04.2018)
Açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler
Başkentray istasyonundan ve trenden detay
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Kurdele kesimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk tren seferini gerçekleştirmesi
Seyir halindeki trenden görüntüler YILIN OLAYLARI 2018 - NİSAN (3)
2018 yılının Nisan ayında aralarında Başkentray'ın açılışı, İstanbul Boğazı'nda yük gemisinin yalıya çarpması, Ahmet Ağaoğlu'nun başkan seçildiği Trabzonspor kongresi, Doğan Medya Grubu'nun devri ve Eczacıbaşı Vitra'nın Kadınlar CEV Kupası şampiyonluğundan oluşan görüntüler