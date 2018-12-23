Yılın Olayları 2018 - Nisan (1)

AFGANİSTAN HAVA KUVVETLERİ KUNDUZ'DA MEDRESEYİ BOMBALADI (02.04.2018)

Saldırıda yaralanan Afganlılardan görüntüler

AKKUYU NÜKEER SANTRALİ TEMEL ATMA TÖRENİ (03.04.2018)

Nükleer santralin inşaat alanından detaylar

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanması

İki liderin tokalaşması

Temel atma töreninden katılımcı detayları

Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Alexey Likhachev'in konuşması

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması

Vladimir Putin'in konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Akkuyu Nükleer Santrali temelinin atılması

TÜRKİYE-İRAN-RUSYA ÜÇLÜ ZİRVE ANKARA'DA TOPLANDI (04.04.2018)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağının gelişi ve karşılanması

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin uçağının gelişi ve karşılanışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılaması

Erdoğan-Ruhani görüşmesinden detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Putin'in katıldığı zirveden görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Putin'in aile fotoğrafı çekimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Putin'in basın toplantısında açıklamaları YILIN OLAYLARI 2018 - NİSAN (1)

2018 yılının Nisan ayında aralarında Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi ve Afganistan Kunduz'daki medreseye bombalı saldırıdan oluşan görüntüler

Kaynak: AA