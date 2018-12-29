Yılın Olayları 2018 - Mayıs (3)

ABD'NİN KUDÜS BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILIŞI VE TEPKİLER (14.05.2018)

Kudus'ün genel görüntüsü

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği taşıma kararını imzalaması (arşiv)

BM Genel Kurulu'nda ABD'nin kararının kabul edilmediği oylama (arşiv)

Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin Cumhurbaşkanı Redep Tayyip Erdoğan tarafından kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

İbrahim Kalın'ın açıklaması

Halid Meşal'in açıklaması

Yahudilerin Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği provokasyon

İsraillilerin kutlamalarından detaylar

ABD konsolosluğunun yön levhası

ABD Büyükelçiliği açılış töreninden görüntüler

Filistinlilerin protestolarından görüntüler

İsrail askerlerin şiddetli müdahalesinden görüntüler

Gazze'deki müdahaleden görüntüler

Yaralılardan detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Türkiye ve dünyadan tepkilerden detaylar

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşması

Hayatını kaybedenler için bayrakların yarıya indirilmesi

TBMM'deki özel oturumdan görüntüler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

BMGK toplantısı

Arap Birliği toplantısı

Yenikapı'daki Kudüs mitinginden detaylar

Devlet Bahçeli'nin konuşması

Binali Yıldırım'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısından detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Filistinliler için koruma talep eden kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması YILIN OLAYLARI 2018 - MAYIS (3)

2018 yılının Mayıs ayında ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışı ile Türkiye ve dünyadan tepkilerden oluşan görüntüler

Kaynak: AA