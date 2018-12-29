Yılın Olayları 2018 - Mayıs (3)
ABD'NİN KUDÜS BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILIŞI VE TEPKİLER (14.05.2018) Kudus'ün genel görüntüsü ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği taşıma kararını imzalaması (arşiv) BM Genel Kurulu'nda ABD'nin kararının kabul edilmediği oylama (arşiv) Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi...
ABD'NİN KUDÜS BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILIŞI VE TEPKİLER (14.05.2018)
Kudus'ün genel görüntüsü
ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği taşıma kararını imzalaması (arşiv)
BM Genel Kurulu'nda ABD'nin kararının kabul edilmediği oylama (arşiv)
Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin Cumhurbaşkanı Redep Tayyip Erdoğan tarafından kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması
İbrahim Kalın'ın açıklaması
Halid Meşal'in açıklaması
Yahudilerin Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği provokasyon
İsraillilerin kutlamalarından detaylar
ABD konsolosluğunun yön levhası
ABD Büyükelçiliği açılış töreninden görüntüler
Filistinlilerin protestolarından görüntüler
İsrail askerlerin şiddetli müdahalesinden görüntüler
Gazze'deki müdahaleden görüntüler
Yaralılardan detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması
Türkiye ve dünyadan tepkilerden detaylar
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşması
Hayatını kaybedenler için bayrakların yarıya indirilmesi
TBMM'deki özel oturumdan görüntüler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
BMGK toplantısı
Arap Birliği toplantısı
Yenikapı'daki Kudüs mitinginden detaylar
Devlet Bahçeli'nin konuşması
Binali Yıldırım'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısından detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Filistinliler için koruma talep eden kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması YILIN OLAYLARI 2018 - MAYIS (3)
2018 yılının Mayıs ayında ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışı ile Türkiye ve dünyadan tepkilerden oluşan görüntüler