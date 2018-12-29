Yılın Olayları 2018 - Mayıs (1)

AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA RIZA KAYAALP, SONER DEMİRTAŞ, TAHA AKGÜL, YASEMİN ADAR VE ELİF JALE YEŞİLIRMAK ALTIN MADALYA KAZANDI (01.05.2018 - 06.05.2018)

Rıza Kayaalp'ın güreş müsabakasından fotoğraflar

Rıza Kayaalp'ın ailesinin güreş müsabakasını televizyondan izlemesi

Kayaalp'ın anne ve babasının açıklaması

Rıza Kayaalp'ın altın madalyasını alması

Rıza Kayaalp'ın açıklaması

Soner Demirtaş'ın güreş müsabakasından fotoğraflar

Soner Demirtaş'ın açıklaması

Soner Demirtaş 'ın altın madalyasını alması

Taha Akgül'ün güreş müsabakasından fotoğraflar

Taha Akgül'ün açıklaması

Taha Akgül'ün altın madalyasını alması

Yasemin Adar'ın güreş müsabakasından fotoğraflar

Yasemin Adar'ın altın madalyasını alması

Yasemin Adar'ın açıklaması

Elif Jale Yeşilırmak'ın güreş müsabakasından fotoğraflar

Elif Jale Yeşilırmak'ın altın madalyasını alması

Elif Jale Yeşilırmak'ın açıklaması

KADINLAR CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAKIFBANK'IN (06.05.2018)

Müsabakanın bitiminde sporcuların sevinç gösterileri

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin konuşması

VakıfBank şampiyonluk kupasını alması

Kadın voleybolucularla röportaj

Vakıfbank takımının karşılanması

Şampiyon VakıfBank oyuncularının basınla buluşma etkinliğinden detaylar

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'in konuşması

ABD, İRAN İLE YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ (08.05.2018)

İran ve nükleer anlaşmaya taraf olan ülkelerin temsilcilerinin ortak görüntüsü (arşiv)

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin basın toplantısından detay (arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması ve anlaşmadan çekilme kararını imzalaması

İran'daki ABD karşıtı protestolardan görüntüler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun basın toplantısı

Federica Mogherini'nin basın açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklaması

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI AKHİSARSPOR'UN (10.05.2018)

Takım otobüslerinin Diyarbakır Stadyumu'na gelişi

Taraftarlardan detaylar

Aykut Kocaman'ın sahayı incelemesi

Okan Buruk'un açıklaması

Karşılaşmadan fotoğraflar

Akhisarspor taraftarlarını şampiyonluk kutlamaları YILIN OLAYLARI 2018 - MAYIS (1)

2018 yılının Mayıs ayında Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi, Ziraat Türkiye Kupası finali ve Vakıfbank'ın kazandığı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinden oluşan görüntüler

Kaynak: AA