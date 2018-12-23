Yılın Olayları 2018 - Kasım (6)
NASA'NIN SİSMİK İNCELEME ARACI "INSİGHT" MARS'A İNDİ (26.
NASA'NIN SİSMİK İNCELEME ARACI "INSİGHT" MARS'A İNDİ (26.11.2018)
NASA merkezinden detaylar
"InSight" adlı uzay aracının Mars'a inmesi
NASA merkezindeki çalışanların sevinme detayları
"ÇİNGENE KIZI" MOZAİĞİNİN PARÇALARI EVİNE DÖNDÜ (28.11.2018)
Wolfe Center'dan detaylar
Çingene Kızı mozaiğinin detayları
Çingene Kızı mozaiğinin iadesi imza töreninden detaylar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları
Çingene Kızı mozaiğinin havalanına gelişi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açıklamaları
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi genel detaylar
Çingene Kızı mozaiğinden detaylar
BODRUM'DA SEL (29.11.2018)
Bodrum'daki sağanak yağıştan detaylar
Araçları suların götürmesi
Vatandaşların götürülmesi
Araçların suda sürüklenmesi
Araçların birbirine girmesi
Yolların sular altında kalması
Evleri suların basması
Selden etkilenen vatandaş ile röportaj
Bodrum genel drone detayları
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, G20 ZİRVESİ'NDE TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ (29.11.2018 - 01.12.2018)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inişi ve karşılanması
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gelişi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gelişi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelişi
G20 toplantısından detaylar
Aile fotoğrafından detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
YILIN OLAYLARI 2018 - KASIM (6)
2018 yılının Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Arjantinde'ki G20 zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi, Bodrum'daki sel, Çingene Kızı mozaiğinin parçalarının Türkiye'ye getirilmesi ve NASA'nın sismik inceleme aracı Insight'in Mars'a inişinden oluşan görüntüler