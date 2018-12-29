Yılın Olayları 2018 - Kasım (5)

PAKİSTAN'DA MEDRESEDE PATLAMA: 25 ÖLÜ (23.11.2018)

Olay yerinden detaylar

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

Hastanede yaralılardan detaylar

RUSYA, UKRAYNA SAVAŞ GEMİLERİNE ATEŞ AÇTI (25.11.2018)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko'nun tokalaşması (arşiv)

Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı'ndaki köprünün açılış töreni

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı'ndaki köprünün açılış törenine sürdüğü kamyonla gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan detaylar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamaları

BMGK toplantısından detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul şubesinin açıklamalarından detaylar

İSTANBUL'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ŞEHİT (26.11.2018)

Olay yerinden detaylar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın olay yerine gelişi ve incelemesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları

Hastane acil servisinden detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Şehit cenaze töreninden detaylar

YILIN OLAYLARI 2018 - KASIM (5)

2018 yılının Kasım ayında Pakistan'da medreseye yönelik saldırı, İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası ve Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlikten oluşan görüntüler

Kaynak: AA