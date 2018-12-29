Yılın Olayları 2018 - Kasım (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSTANBUL'DAKİ 5 MİLLET BAHÇESİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ (17.11.2018)

Millet Bahçesinden drone detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın açıklamaları

Millet Bahçesinden detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi, konuşması ve açılışın yapılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçesini gezmesi

TÜRKAKIM PROJESİNİN DENİZ BÖLÜMÜ TAMAMLANDI (19.11.2018)

TürkAkım boru hattını döşeyen dev: Pioneering Spirit' isimli gemiden detaylar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçaktan inmesi ve karşılanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması

TürkAkım boru hattının son kaynağının yapılması ve borunu denize indirilmesi detayları

CHP'Lİ ÖZTÜRK YILMAZ PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ (20.11.2018)

Ezan okunması cami detayları

CHP'li Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları

CHP Konya milletvekili Abdullatif Şener'in açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

CHP'li Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları

Ezan okunması cami detayları

YILIN OLAYLARI 2018 - KASIM (4)

2018 yılının Kasım ayında İstanbul'da Millet Bahçeleri açılış töreni, TürkAkım projesinin deniz bölümünü tamamlanma töreni ve Öztürk Yılmaz'ın CHP'den ihraç edilmesinden oluşan görüntüler

Kaynak: AA