Yılın Olayları 2018 - Kasım (2)
ABD, YENİ İRAN YAPTIRIMLARINI UYGULAMAYA BAŞLADI (05.11.2018) İran vatandaşlarından detaylar İran'da vatandaşların benzin alma detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları...
ABD, YENİ İRAN YAPTIRIMLARINI UYGULAMAYA BAŞLADI (05.11.2018)
İran vatandaşlarından detaylar
İran'da vatandaşların benzin alma detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin açıklamaları ve detayları
ABD'DEN PKK ELEBAŞLARI HAKKINDA BİLGİ VERENE ÖDÜL (06.11.2018)
TSK'nın Irak'ın Kuzeyindeki terör örgütüne yönelik bombalama detayları
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları
TSK'nın Irak'ın Kuzeyindeki terör örgütüne yönelik bombalama detayları
Kandil dağından detaylar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamaları
Kandil dağından detaylar
ABD'DE ARA SEÇİMLERDEN "BÖLÜNMÜŞ KONGRE" ÇIKTI (06.11.2018)
ABD vatandaşlarının oy kullanmasından detaylar
Rockefeller Center önünde ABD vatandaşlarının seçim sonuçlarını izlemesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları
ABD seçim sonuçlarını gösteren animasyon
ALTAY TANKININ SERİ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI (09.11.2018)
Altay tankı seri üretim projesi sözleşme imza töreninden detaylar
Altay tankından detaylar
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması
Altay tankı seri üretim projesi sözleşme imza töreni
YILIN OLAYLARI 2018 - KASIM (2)
2018 yılının Kasım ayında ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının uygulanmaya başlaması, ABD'nin PKK elebaşları hakkında ödül kararı, ABD'de ara seçimler ve Altay tankının seri üretim sözleşmesinin imzalanmasından oluşan görüntüler