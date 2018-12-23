Yılın Olayları 2018 - Kasım (1)
TSK VE ABD MÜNBİÇ'TE ORTAK DEVRİYEYE BAŞLADI (01.
TSK VE ABD MÜNBİÇ'TE ORTAK DEVRİYEYE BAŞLADI (01.11.2018)
Münbiç haritası animasyon
Devriye güçlerinin Gaziantep'deki eğitimlerden detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları
TSK'ın devriye fotoğrafları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TSK'ın devriye görüntüleri
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen MGK toplantısından detaylar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TSK ve ABD'nin Münbiç'teki ortak devriyeden görüntüler
PKK/PYD'nin Münbiç'te kazdığı hendeklerden ve tünellerden detaylar
OLAYLI FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİN FATURASI AĞIR OLDU (02.11.2018)
Fenerbahçe taraftarından detaylar
Galatasaray takım otobüsünün stada gelişi
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu'nun gelişi
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçeli yöneticileri karşılaması
Galatasaray ve Fenerbahçe maçı olaylarından fotoğraflar
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları
Fenerbahçe'de, teknik sorumlu Erwin Koeman'ın açıklamaları
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları
Fenerbahçe takımının hastaneye gelmesi ve ayrılması
Galatasaray-Fenerbahçe maçında hayatını kaybeden Koray Şener için Fenerbahçe stadında düzenlenen törenden detaylar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuşması
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları
Galatasaray taraftarlarından detaylar
YILIN OLAYLARI 2018 - KASIM (1)
2018 yılının Kasım ayında Türkiye ve ABD askerlerinin Münbiç'te müşterek devriyeye başlaması ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden oluşan görüntüler