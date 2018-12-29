Yılın Olayları 2018 - Haziran (3)
35 PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN İLK UÇAĞI TESLİM EDİLDİ (21.06.2018) F-35 uçağının kalkış ve uçuşundan görüntüler Uçağın piste inişi F-35 uçağındaki Türk Bayrağı'ndan detaylar Uçağın teslim töreninden görüntüler Konuşmacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın F-35 uçakları ile...
F-35 PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN İLK UÇAĞI TESLİM EDİLDİ (21.06.2018)
F-35 uçağının kalkış ve uçuşundan görüntüler
Uçağın piste inişi
F-35 uçağındaki Türk Bayrağı'ndan detaylar
Uçağın teslim töreninden görüntüler
Konuşmacılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın F-35 uçakları ile ilgili açıklaması
Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması
İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA İLK UÇUŞU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI YAPTI (21.06.2018)
Havalimanı inşaat alanından görüntüler
Uçağın havalimanına inişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağın kokpitinde açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçilere konuşması YILIN OLAYLARI 2018 - HAZİRAN (3)
2018 yılının Haziran ayında Türkiye'ye F-35 projesi kapsamında ilk uçağın teslim töreni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının Yeni İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşundan oluşan görüntüler