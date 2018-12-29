Yılın Olayları 2018 - Haziran (2)

TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) AÇILDI (12.06.2018)

TANAP projesinin tanıtım filminden görüntüler

Açılış töreninden görüntüler

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in konuşması

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Temsili vananın liderler tarafından çevrilmesi

DONALD TRUMP İLE KİM JONG-UN TARİHİ ZİRVEDE BULUŞTU (12.06.2018)

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesinden görüntüler

Trump ve Kim Jong-un açıklamaları

İmza töreni ve tokalaşma

FENERBAHÇE DOĞUŞ, TAHİNCİOĞLU BASKET LİGİ ŞAMPİYONU (13.06.2018)

Fenerbahçe Doğuş oyuncularının şampiyonluk kupasını alması ve sevinç gösterileri

OVİT TÜNELİ AÇILDI (13.06.2018)

Ovit Tüneli'inin havadan görüntüsü

Yağmur altında düzenlenen açılış töreninden görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tünelden makam aracını kullanarak geçmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting konuşması YILIN OLAYLARI 2018 - HAZİRAN (2)

2018 yılının Haziran ayında TANAP açılış töreni, ABD Başkanı Donal Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un görüşmesi, Fenerbahçe Doğuş'un Tahincioğlu Basket Ligi şampiyonluğu ve Ovit Tüneli açılış töreninden oluşan görüntüler

Kaynak: AA