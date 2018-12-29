Yılın Olayları 2018 - Haziran (2)
TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) AÇILDI (12.06.2018) TANAP projesinin tanıtım filminden görüntüler Açılış töreninden görüntüler Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in konuşması Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması...
TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) AÇILDI (12.06.2018)
TANAP projesinin tanıtım filminden görüntüler
Açılış töreninden görüntüler
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in konuşması
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Temsili vananın liderler tarafından çevrilmesi
DONALD TRUMP İLE KİM JONG-UN TARİHİ ZİRVEDE BULUŞTU (12.06.2018)
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesinden görüntüler
Trump ve Kim Jong-un açıklamaları
İmza töreni ve tokalaşma
FENERBAHÇE DOĞUŞ, TAHİNCİOĞLU BASKET LİGİ ŞAMPİYONU (13.06.2018)
Fenerbahçe Doğuş oyuncularının şampiyonluk kupasını alması ve sevinç gösterileri
OVİT TÜNELİ AÇILDI (13.06.2018)
Ovit Tüneli'inin havadan görüntüsü
Yağmur altında düzenlenen açılış töreninden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tünelden makam aracını kullanarak geçmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting konuşması YILIN OLAYLARI 2018 - HAZİRAN (2)
2018 yılının Haziran ayında TANAP açılış töreni, ABD Başkanı Donal Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un görüşmesi, Fenerbahçe Doğuş'un Tahincioğlu Basket Ligi şampiyonluğu ve Ovit Tüneli açılış töreninden oluşan görüntüler