Yılın Olayları 2018 - Ekim (4)
İSTANBUL'DA SURİYE KONULU DÖRTLÜ ZİRVE (27.10.2018) Ülke bayrakları Angela Merkel, Emmanuel Macron ve Vladimir Putin'in uçaktan inişi ve Vahdettin Köşkü'ne girişleri Merkel, Macron ve Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi Merkel, Macron ve Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan...
İSTANBUL'DA SURİYE KONULU DÖRTLÜ ZİRVE (27.10.2018)
Ülke bayrakları
Angela Merkel, Emmanuel Macron ve Vladimir Putin'in uçaktan inişi ve Vahdettin Köşkü'ne girişleri
Merkel, Macron ve Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi
Merkel, Macron ve Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nün bahçesinde gezisi ve fotoğraf çekimi
Zirveden görüntüler
Liderlerin basın açıklaması
ENDONEZYA'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ: 189 ÖLÜ (29.10.2018)
Uçağın düştüğü bölgeden görüntüler
Denizltında uçağın enkazından görüntüler
Arama kurtarma ekiplerinden detaylar
Cesetlerin denizden çıkarılması
YENİ İSTANBUL HAVALİMANI AÇILDI (29.10.2018)
Yeni İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler
Yeni İstanbul Havalimanı'nın havadan görüntüleri
Törene katılanların açıklamaları
Yeni İstanbul Havalimanı'nın içinden görüntüler
Türk Yıldızlarının gösterisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının piste inişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlilerle sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması
Dua edilmesi ve açılış
İlk sefere katılanlardan görüntüler YILIN OLAYLARI 2018 - EKİM (4)
2018 yılının Ekim ayında Yeni İstanbul Havaalanı açılış töreni, İstanbul'da Suriye konulu Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya liderlerinin katıldığı zirve ile 189 kişinin öldüğü Endonezya'daki uçak kazasından oluşan görüntüler