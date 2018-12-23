Yılın Olayları 2018 - Aralık (1)

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VENEZUELA'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılama töreni

Maduro'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konuşması

FRANSA'DA AKARYAKIT ZAMLARI PROTESTOLARIN ARDINDAN ASKIYA ALINDI

Paris'teki araçların yolda durup korna çalması

Toplanan grubun slogan atması

Polisin toplanan gruplara müdahale etmesi

Polisin göstericileri tutuklaması

Göstericilerin araçları yakması

RİZE İL EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ, SİLAHLI SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin arşiv görüntüleri

Olay yerinden detaylar

Yaralıların ambulans ile hastaneye götürülmesi

Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklamaları

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden yaralı olarak ele geçirilen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun hastaneye getirilmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yakın korumalığı yaptığı dönemdeki arşiv görüntüleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişi ve hastane yetkililerinden bilgi alması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son yolculuğuna uğurlanması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın cenazeye katılması ve duygu dolu anların yaşanması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması

Cenaze namazının kılınması

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin naaşının götürülmesi

YILIN OLAYLARI 2018 - ARALIK (1)

2018 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela ziyareti, Fransa'daki akaryakıt zammı protestoları ve Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırıdan oluşan görüntüler

Kaynak: AA