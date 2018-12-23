Yılın Olayları 2018 - Aralık (1)
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VENEZUELA'DA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılama töreni Maduro'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın...
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VENEZUELA'DA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılama töreni
Maduro'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası takdim etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konuşması
FRANSA'DA AKARYAKIT ZAMLARI PROTESTOLARIN ARDINDAN ASKIYA ALINDI
Paris'teki araçların yolda durup korna çalması
Toplanan grubun slogan atması
Polisin toplanan gruplara müdahale etmesi
Polisin göstericileri tutuklaması
Göstericilerin araçları yakması
RİZE İL EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ, SİLAHLI SALDIRIDA ŞEHİT OLDU
Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin arşiv görüntüleri
Olay yerinden detaylar
Yaralıların ambulans ile hastaneye götürülmesi
Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklamaları
Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden yaralı olarak ele geçirilen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun hastaneye getirilmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yakın korumalığı yaptığı dönemdeki arşiv görüntüleri
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişi ve hastane yetkililerinden bilgi alması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son yolculuğuna uğurlanması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın cenazeye katılması ve duygu dolu anların yaşanması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması
Cenaze namazının kılınması
Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin naaşının götürülmesi
YILIN OLAYLARI 2018 - ARALIK (1)
2018 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela ziyareti, Fransa'daki akaryakıt zammı protestoları ve Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırıdan oluşan görüntüler