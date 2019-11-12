Yılın Kadın Atleti ödülünün finalistleri belli oldu

12.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:04

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen Yılın Kadın Atleti ödülü için finalistler açıklandı.

IAAF'tan yapılan açıklamaya göre 2019 Dünya Atletizm Ödülleri töreninde en iyi kadın sporcu olmak için yarışacak 5 isim belli oldu.

IAAF üyeleri ve sporseverlerin oylarıyla belirlenen listede, Jamaikalı Shelly-Ann Fraser-Pryce, Hollandalı Sifan Hassan, Kenyalı Brigid Kosgei, ABD'li Dalilah Muhammed ve Venezuelalı Yulimar Rojas yer aldı.

Daha önce Yılın Erkek Atleti ödülü için ise Ugandalı Joshua Cheptegei, Kenyalı Eliud Kipchoge, Norveçli Karsten Warholm, ABD'li Sam Kendricks ve Noah Lyles aday gösterilmişti.

Ödüller, 23 Kasım'da Monako'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA