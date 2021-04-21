İSTANBUL-Yılın ilk yavru aslanları isimlerini seçti: 'Asya, Zoya?
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İSTANBUL-Yılın ilk yavru aslanları isimlerini seçti: 'Asya, Zoya?

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aslan Park'ta dünyaya gelen yılın ilk yavru aslanlarının isimleri belli oldu.

Aslan Park'ta dünyaya gelen yılın ilk yavru aslanlarının isimleri belli oldu. Sosyal medyada yapılan oylamada en çok seçilen 4 isim yavruların önüne sunuldu ve yavru aslanların seçtiği isimler 'Asya ve Zoya' oldu.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Aslan Park'ta yılın ilk yavruları dünyaya geldi. Şu anda 3 aylık olan yavruların isimleri sosyal medyadan oylamaya sunulmuştu. Oylama bitti ve en çok oy alan 4 isim; Asya, Luna, Zoya ve Mia oldu. Bu isimler, dün eşit büyüklükteki karton kutuların üstüne yazılarak yavru aslanların önüne sıra sıra dizildi. Aslanlar isimlerini ilk seçtiği kartonla belirlemiş oldu. İlk seçilen isim Zoya diğeri ise Asya oldu. Sorumlu Veteriner Hakan Yücel Yılmaz, 'İsim belirlenecek diye kendimiz bir isim koymamak için çok uğraştık. Onları yavru 1, yavru 2 diye seviyorduk. Yavrularımıza artık isimleriyle sesleneceğiz ve böylece onları isimlerine alıştırmış olacağız' dedi.

"ASLAN NESLİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK"

Anne, yavrulara 1 ay baktıktan sonra yavruları artık beslememeye başladığını belirten Veteriner Hekim Hakan Yücel, 'O yüzden onlarla biz ilgilenmeye başladık. Onları aldık besledik, iki aydır da bakıyoruz, büyütüyoruz. Hem de insanlar gelip onlara dokunabiliyorlar. Biliyorsunuz birçok hayvan türü gibi aslanların da nesli tehlike boyutuna gitmek üzere. Biz de bu olaya dikkat çekmek adına yavru aslanlarımıza sosyal medyadan isim arayışı için kampanya başlattık. En çok tercih edilen 10 ismi onaya sunduk. Bunlardan ilk 4'üncü sırada olanlarla da hayvanlarımıza kendi isimlerini seçme fırsatını tanıdık. 4 tane eşit şartlardaki kutuların üstüne isimleri yazdık. Kızlarımız isimlerini bu şekilde seçtiler' dedi ve son olarak şunları ekledi:

"Kovid, dezenfektan, maske gibi isim önerileri de vardı. Onlara çok fazla oy gelmedi. Bu arada bu isimleri öneren arkadaşlar arasında bir çekilişimiz olacak. O arkadaşlara parka giriş ve yavrularımızı bulunduğu ortamda görme imkanı sunacağız."

İSTANBUL-Yılın ilk yavru aslanları isimlerini seçti: 'Asya, Zoya?
İSTANBUL-Yılın ilk yavru aslanları isimlerini seçti: 'Asya, Zoya?
İSTANBUL-Yılın ilk yavru aslanları isimlerini seçti: 'Asya, Zoya?
İSTANBUL-Yılın ilk yavru aslanları isimlerini seçti: 'Asya, Zoya?
İSTANBUL-Yılın ilk yavru aslanları isimlerini seçti: 'Asya, Zoya?
İSTANBUL-Yılın ilk yavru aslanları isimlerini seçti: 'Asya, Zoya?
İSTANBUL-Yılın ilk yavru aslanları isimlerini seçti: 'Asya, Zoya?
İSTANBUL-Yılın ilk yavru aslanları isimlerini seçti: 'Asya, Zoya?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
BTS _ ARMY ARMY: yaaa çok tatlılar
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