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Yılın ilk yarısında makine ihracatı 7,6 milyar dolar oldu

Küresel ticaretin duraksama noktasına geldiği ikinci çeyrekte ihracatı, önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 27 daralan Türk makine sektörü, yılın ilk yarısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 düşüşle 7,6 milyar dolar ihracatla tamamladı.

Yılın ilk yarısında makine ihracatı 7,6 milyar dolar oldu
13.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:43

Küresel ticaretin duraksama noktasına geldiği ikinci çeyrekte ihracatı, önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 27 daralan Türk makine sektörü, yılın ilk yarısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 düşüşle 7,6 milyar dolar ihracatla tamamladı.

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın dünya makine ticaretinde ilk çeyrekte yüzde 20, ikinci çeyrekte yüzde 27 daralma öngördüğüne ve ilk çeyrekte ayrışarak 0,4 artan Türkiye'nin makine ihracatının ikinci çeyrekte küresel gidişata mahkum olduğuna dikkat çekti.

Karavelioğlu, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) yıl sonunda küresel ekonominin yüzde 6 daralacağına ilişkin öngörüsü gerçekleşirse, küresel makine sektörünün yılı yüzde 20 civarında bir daralmayla kapatabileceğini belirterek, "Bu durumda kriz öncesi rakamlara ancak 2 yıl sonra dönebiliriz. Bizim bu süreyi kısaltabilmek için AB ile güçlü iş birliğine ihtiyacımız var. Fakat şu da bir gerçek, 2. dalga beklentisinin yarattığı huzursuzluk nedeniyle sanayi üretimi hızlanamayan AB'nin de bize ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Avro bölgesinde son iki ayda, ekonomide olumlu kıpırdamalar olsa da özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'da iyileşmenin çok yavaş ilerlediğine dikkat çeken Karavelioğlu, "Pandemi sürecinde siyasi bir güven bunalımı yaşayan AB ülkeleri, ABD ve Çin ile ekonomik rekabete devam etmek istiyorsa Almanya önderliğinde sınai bir atılım yapmak zorunda. Bunun için de en stratejik sektörlerden biri, üretim teknolojilerinin geliştirildiği alan olan makine." yorumunda bulundu.

Kutlu Karavelioğlu, AB'nin ortak inovasyon ve yatırımlar politikası geliştirmesi ve bölgede 3 milyon insanın geçimini sağlayan makine sektöründe yakın coğrafya ile iş birliklerinin pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu konuda en güçlü çözüm ortaklarından biri biziz. Dünyanın en güçlü makine üreticilerinden Almanya'nın AB dönem başkanlığını bu yönde bir fırsat olarak değerlendirip, sektörel diplomasiyi sürdürerek olumlu sonuçlar elde edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Firmalarımızın yüzde 31,5'i ihracat pazarlarını çeşitlendireceğini söylüyor"

Makine İhracatçıları Birliği'nin, Makine Federasyonu ve TOBB iş birliğiyle düzenli aralıklarla yaptığı koronavirüsün etkilerini ve tedbirleri değerlendirme anketinin üçüncüsünü haziran ayında gerçekleştirdiğini anımsatan Kutlu Karavelioğlu, "Makineciler ticari ve teknolojik vizyonlarıyla, bu konuda verdikleri yanıtlarda da ayrışıyor. Firmalarımızın yüzde 31,5'i ihracat pazarlarını çeşitlendireceğini, yüzde 22,2'si dijital altyapısındaki eksiklerini gidereceğini, yüzde 20,5'i ise verimliliği artırmak üzere ürün konsolidasyonu yapacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Karavelioğlu, küresel ticarette talep tarafının nasıl gelişeceğini, hangi dallarda ilave ve acil yatırımların gündeme geleceğini ve pazar takibini çok iyi analiz ettiklerini belirterek, ticari sınırların ileri teknoloji alanında yeni iş birliklerine açık olacağı yeni dönemi, en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade etti.

Ankete katılan firmaların yüzde 60'ının yılın ilk 5 ayında cirolarının azaldığını ve firmalarının yüzde 83'ünün teslimatlarını 3 aya kadar tamamlayacağını, sonrası için yeni sipariş beklediklerini belirten Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Makine ihracatının yüzde 18,5 düştüğü yılın ilk beş ayında makine ithalatı sadece yüzde 1,3 düşerken yurt içi siparişleri normal seyrinde giden firmaların oranı sadece yüzde 22 olmuş. Maalesef hem kaynaklarımız boşa harcanıyor hem de yerli imalatçıların gerçek potansiyeli ıskalanıyor.

Biz nitelikli kadrolarımızı korumak, mümkün olan en yüksek kapasite kullanım oranıyla üretime devam etmek için uluslararası pazarda kılı kırk yararak sipariş topluyoruz ki bu oran haziran sonunda yüzde 60'ı ancak bulabildi. En kaliteli makineleri rekabetçi fiyatlarla yurt içinde üretebilirken yerli sanayicinin küresel kriz yokmuş gibi makine ithal etmesine bir anlam veremiyoruz."

Kaynak: AA

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