Yılın ilk yarısında makine ihracatı 7,6 milyar dolar oldu Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) yılın ilk yarısında 7,6 milyar dolarlık makine ihracatı yapıldığını açıkladı. Makine ihracatı pandemi nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 geriledi.

"AB dönem başkanı Almanya ile sektörel diplomasi olumlu sonuç verecek"

AB ülkelerinin, ABD ve Çin ile ekonomik rekabete devam etmek istiyorsa Almanya önderliğinde ekonomik bir atılım yapmak zorunda olduklarına dikkat çeken MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Dünyanın en güçlü makine üreticilerinden Almanya'nın AB dönem başkanlığını bir fırsat olarak değerlendirip, sektörel diplomasiyi sürdürerek olumlu sonuçlar elde edeceğiz" dedi.

Küresel ticaretin duraksama noktasına geldiği ikinci çeyrekte ihracatı, önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 27 daralan Türk makine sektörü, yılın ilk yarısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 düşüşle 7,6 milyar dolar ihracatla tamamladı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın dünya makine ticaretinde ilk çeyrekte yüzde 20, ikinci çeyrekte yüzde 27 daralma öngördüğüne ve ilk çeyrekte yüzdeayrışarak 0,4 artan Türkiye'nin makine ihracatının ikinci çeyrekte küresel gidişata mahkum olduğuna dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

"OECD'nin yıl sonunda küresel ekonominin yüzde 6 daralacağına ilişkin öngörüsü gerçekleşirse, küresel makine sektörü yılı yüzde 20 civarında bir daralmayla kapatabilir, bu durumda kriz öncesi rakamlara ancak 2 yıl sonra dönebiliriz. Bizim bu süreyi kısaltabilmek için AB ile güçlü işbirliğine ihtiyacımız var. Fakat şu da bir gerçek; 2. dalga beklentisinin yarattığı huzursuzluk nedeniyle sanayi üretimi hızlanamayan AB'nin de bize ihtiyacı var."

"En güçlü çözüm ortaklarından biri Türkiye"

Euro bölgesinde son iki ayda, ekonomide olumlu kıpırdamalar olsa da özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'da iyileşmenin çok yavaş ilerlediğine dikkat çeken Karavelioğlu şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde siyasi bir güven bunalımı yaşayan AB ülkeleri, ABD ve Çin ile ekonomik rekabete devam etmek istiyorsa Almanya önderliğinde sınai bir atılım yapmak zorunda. Bunun için de en stratejik sektörlerden biri, üretim teknolojilerinin geliştirildiği alan olan makine. AB'nin ortak inovasyon ve yatırımlar politikası geliştirmesi ve bölgede 3 milyon insanın geçimini sağlayan makine sektöründe yakın coğrafya ile işbirliklerinin pekiştirilmesi gerekiyor. Bu konuda en güçlü çözüm ortaklarından biri biziz. Dünyanın en güçlü makine üreticilerinden Almanya'nın AB dönem başkanlığını bu yönde bir fırsat olarak değerlendirip, sektörel diplomasiyi sürdürerek olumlu sonuçlar elde edeceğiz."

"Ticari ve teknolojik vizyonumuzla ayrışıyoruz"

Makine İhracatçıları Birliği, Makine Federasyonu ve TOBB işbirliğiyle düzenli aralıklarla yaptığı koronavirüsün etkilerini ve tedbirleri değerlendirme anketinin üçüncüsünü Haziran ayında gerçekleştirdi. Farklı ölçeklerden 211 firmanın yanıt verdiği ankette firmalara normalleşme sonrası yeni döneme yönelik iş planlarını sorduklarını belirten Karavelioğlu şunları söyledi:

"Makineciler ticari ve teknolojik vizyonlarıyla, bu konuda verdikleri yanıtlarda da ayrışıyor. Firmalarımızın yüzde 31,5'i ihracat pazarlarını çeşitlendireceğini, yüzde 22,2'si dijital altyapısındaki eksiklerini gidereceğini, yüzde 20,5'i ise verimliliği artırmak üzere ürün konsolidasyonu yapacağını söylüyor. Küresel ticarette talep tarafının nasıl gelişeceğini, hangi dallarda ilave ve acil yatırımların gündeme geleceğini ve pazar takibini çok iyi analiz ediyoruz. Ticari sınırların ileri teknoloji alanında yeni işbirliklerine açık olacağı yeni dönemi, en iyi şekilde değerlendireceğiz."

"Yerli imalatçıların gerçek potansiyeli ıskalanıyor"

Ankete katılan firmaların yüzde 60'ı yılın ilk 5 ayında cirolarının azaldığını belirtti.Firmalarının yüzde 83'ünün teslimatlarını 3 aya kadar tamamlayacağını, sonrası için yeni sipariş beklediklerini belirten Karavelioğlu şunları söyledi:

"Makine ihracatının yüzde 18,5 düştüğü yılın ilk beş ayında makine ithalatı sadece yüzde 1,3 düşerken yurt içi siparişleri normal seyrinde giden firmaların oranı sadece yüzde 22 olmuş. Maalesef hem kaynaklarımız boşa harcanıyor hem de yerli imalatçıların gerçek potansiyeli ıskalanıyor. Biz nitelikli kadrolarımızı korumak, mümkün olan en yüksek kapasite kullanım oranıyla üretime devam etmek için uluslararası pazarda kılı kırk yararak sipariş topluyoruz ki bu oran Haziran sonunda yüzde 60'ı ancak bulabildi. En kaliteli makineleri rekabetçi fiyatlarla yurt içinde üretebilirken yerli sanayicinin küresel kriz yokmuş gibi makine ithal etmesine bir anlam veremiyoruz."

"İnovasyon Büyüktür Pandemi" yarışmasında son viraj

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Türkiye'nin Makinecileri ana sponsorluğunda "İnovasyon > Pandemi" temasıyla üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nda son viraja girildi. Yarışmada pandemi öncesi, sırası ve sonrasında oluşan ihtiyaçlara çözüm sunacak inovatif projeler aranıyor. Yarışmaya başvuran 4000'e yakın üniversite öğrencisinden oluşturulan 4'er kişilik takımlardan 326 tanesi aşamaları başarıyla geçerek yarışmaya devam etmeye hak kazandı. Son aşamada 30 takımın projeleri juriye sunulacak. 3 ana kategoride 3'er takımın dereceye gireceği yarışmanın sonuçları Ağustos ayında açıklanacak. Kazanan takımlara toplam 180 bin TL para ödülü dağıtılacak.

Kaynak: Bültenler