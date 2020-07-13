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Yılın ilk yarısında 3 bin 172 yerli patent başvurusu yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Yerli patent başvurularında, 2020 yılının ilk yarısında 3 bin 172 sayısına ulaştık. Geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış var, o da pandemiye rağmen. Yıl sonuna kadar yaklaşık 9 bin patent başvurusunun olmasını öngörüyoruz.

Yılın ilk yarısında 3 bin 172 yerli patent başvurusu yapıldı
13.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:05

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Yerli patent başvurularında, 2020 yılının ilk yarısında 3 bin 172 sayısına ulaştık. Geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış var, o da pandemiye rağmen. Yıl sonuna kadar yaklaşık 9 bin patent başvurusunun olmasını öngörüyoruz." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Betatech Medical Cihazlar Sanayi Mümessillik arasında, yüksek saflıkta kemik tamamlama tozu (kemik grefti) ve sistit solüsyon ile ilgili buluşların patent devri yoluyla sanayiye transfer edilmesi kapsamında online imza töreni gerçekleşti.

Asan, törende yaptığı konuşmada, TÜRKPATENT olarak geçen hafta 120 uzman yardımcısı almak için ilana çıktıklarını hatırlatarak, alımla birlikte mevcut 220 civarındaki uzman sayılarını yüzde 50'den fazla artıracaklarını söyledi.

TÜRKPATENT'in patent, marka ve tasarım başvuru sayılarına göre, dünyada ilk 10 patent kurumundan biri olduğunu belirten Asan, "2002 yılında Türkiye'de yıllık yapılan patent başvurusu sayısı yaklaşık 400 adetti. Yerli patent başvurularında, 2020 yılının ilk yarısında 3 bin 172 sayısına ulaştık. Geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış var, o da pandemiye rağmen. Yıl sonuna kadar yaklaşık 9 bin patent başvurusunun olmasını öngörüyoruz. Özetle, 2002-2003 yılında Türkiye'de bir yılda yapılan patent başvurusu sayısı bugün Türkiye'de 2 haftada yapılıyor." diye konuştu.

Asan, Türk Sınai Mülkiyet Değerleme, Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri AŞ'nin Nisan 2018 tarihinde TÜRKPATENT'in bir iştiraki olarak hizmete başladığını hatırlatarak, bu şirketin başta üniversiteler ile özel sektöre raporlama ve patent değeri ile ilgili destek sunmaya devam ettiğini dile getirdi.

"TARAL programı projelere önemli ölçüde fon sağladı"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için yüksek teknolojiye dayanan üretimi artırması gerektiğine işaret etti.

Yozgatlıgil, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini geliştirmek amacıyla yürütmüş olduğu birçok program ile bu kesimlerin önemli bir aşama kaydetmesine destek oluyor. TÜBİTAK tarafından yatırım programı kapsamında yürütülen Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) programı akademide ve sanayide gerçekleştirilen projelere önemli ölçüde fon sağladı. TÜBİTAK desteklerinin ülke hedefleriyle koordineli olarak çıktı ve etki odaklı olarak yürütülmeye başlandığı bir süreci yönetiyoruz. TARAL'ın ilk yıllarından gelişim alanlarından bir tanesi de üniversitelerimizin patent üretkenliğini artırmaktı.

Özellikle, 2011 yılından üniversitelerin teknoloji transfer ofislerinin desteklenmesi görevinin TÜBİTAK'a verilmesinin ardından üniversitelerimizin performansında önemli artışlar kaydedildi. TÜBİTAK tarafından desteklenen 25 teknoloji transfer ofisi, 2015-2019 yılında 4 bin 761 buluş bildirimini işleme aldı. Aynı dönemde teknoloji transfer ofisleri, 2 bin 326 ulusal, 711 uluslararası patent başvurusunun gerçekleştirilmesinde rol aldı."

Yozgatlıgil, patentlerin ekonomik değere dönüşmesiyle ilgili süreçlerin gelecek dönemin gelişim alanı olarak görüldüğünü sözlerine ekledi.

"Buluşları patent devriyle ticarileştiriyoruz"

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de üniversitedeki Ar-Ge çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Dünyadaki üniversitelerin yaptığı gibi biz de kendi Ar-Ge'mizi yapıyoruz. Üniversitemizde öğrenci ve akademisyenlerimizin bu alanda kurduğu şirket sayısı gün geçtikçe artıyor. 2016 yılında 14 olan akademisyenlerin kurduğu şirket sayısı bugün 43 olurken, öğrenci mezunlarımızın kurduğu şirket 2016'da 10 iken bugün 56'ya ulaştı. Üniversitemizin patent sayısı ise 2016'da 9 iken bugün 31'e yükseldi. Bununla da kalmıyoruz mezun ve akademisyenlerimizin alın teriyle geliştirdiği buluşları patent devriyle ticarileştiriyoruz. Geçen yıl yaptığımız patent lisans anlaşmasına bu yıl bir yenisini daha ekledik. TÜBİTAK'ın bu konuda verdiği destek patentlerin ticarileştirilmesini cesaretlendiriyor."

Buluş sahibi Prof. Dr. Afife Binnaz Hazar Yoruç ise 6 yıldır devam eden çalışmalar sonucunda 2 tane patent aldıklarını anlattı. Bu başarılı teknoloji transferinin Yıldız Teknik Üniversitesi'nin üniversite sanayi iş birliği kültürü oluşturma çabalarının sonucu olduğunu dile getiren Yoruç, klinik beklenti, pazar talebi ve doğru ekip kurmanın medikal pazara uygun üretim için önemli parametreler olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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