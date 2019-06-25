Yılın ilk yarısı için hedef 40 bin ton

Kavaklı, Yakuplu ve Dereağzı Mahallelerinde yaklaşık 3 bin ton asfalt kaplama işlemi yapan Müdürlüğün 2019 yılının ilk yarısı için hedeflediği rakam 40 bin ton. Çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Vatandaşlarımızın konforu için ilçede ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesi ve hava şartlarının düzelmesiyle birlikte asfalt yenileme işlemlerine hız verdi. Haziran ayı itibarıyla başlayan çalışmalarda Kavaklı, Yakuplu ve Dereağzı Mahallerinde yaklaşık 3 bin ton asfalt kaplama işlemi yapan Fen İşleri Müdürlüğü, Beylikdüzü'nün geneli için de çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli olarak her yıl gerçekleşen çalışmalarda 2019 yılının ilk yarısı için hedeflenen rakam 40 bin ton. Müdürlük ayrıca, asfalt yenileme çalışmaları bitiminde yol çizgi boyama ve yatay, dikey işaretleme işlemlerini de büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.

"İhtiyaç Duyulan Her Noktada Çalışmalar Devam Edecek"

Beylikdüzü'nün üç mahallesinde gerçekleşen, Gürpınar ile Sahil Mahallesinde ise vatandaşların taleplerine ve ihtiyaç duyulan bölgelerdeki alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgelerde çalışmaların devam edeceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Her yıl düzenli olarak gerçekleşen asfalt yenileme işlemlerine tam donanımlı araçlarımız ve ekibimizle bu yıl da start verdik. Hava şartları uygun olduğu müddetçe, vatandaşlarımızın konforu için ilçede ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler