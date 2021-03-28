Yılın ilk "Süper Solucan Ay'ı" Tahran'da görüldü
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Yılın ilk "Süper Solucan Ay'ı" Tahran'da görüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ay'ın gökyüzünde daha büyük ve daha parlak görüneceği yılın ilk "Süper Solucan Ay'ı" İran'ın başkenti Tahran semalarında görüldü.

Ay'ın gökyüzünde daha büyük ve daha parlak görüneceği yılın ilk "Süper Solucan Ay'ı" İran'ın başkenti Tahran semalarında görüldü.

Dünya'nın tek uydusu olan Ay'ın, daha büyük ve daha parlak görüneceği yılın ilk "Süper Solucan Ay'ı" İran'ın başkenti Tahran semalarında görüldü. Yılın merakla beklenen en önemli gök olaylarından biri olan "Süper Solucan Ay" Tahranlılara görsel bir şölen sunarken, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

SÜPER SOLUCAN AY

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği ve ortalama bir dolunay görüntüsünden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15'e kadar daha parlak bir şekilde görülmesi Süper Solucan Ay olarak adlandırılmaktadır.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Yılın ilk 'Süper Solucan Ay'ı' Tahran'da görüldü
Yılın ilk 'Süper Solucan Ay'ı' Tahran'da görüldü
Yılın ilk 'Süper Solucan Ay'ı' Tahran'da görüldü
Yılın ilk 'Süper Solucan Ay'ı' Tahran'da görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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