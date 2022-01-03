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Yılın ilk siftahı MHP'den

Yılın ilk siftahı MHP'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi Osmangazi İlçe Teşkilatı, geleneksel yılın ilk siftahı zarflarını Osmangazi ilçesindeki esnafa dağıttı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Osmangazi İlçe Teşkilatı, geleneksel yılın ilk siftahı zarflarını Osmangazi ilçesindeki esnafa dağıttı. MHP Osmangazi üyeleri ve gönülverenler, "Yeni Yılın İlk Siftahını Bizden Yapın İstedik"adlı geleneksel projeyi bu senede de sürdürdü. Kapı kapı gezen partililer, siftah zarflarını Osmangazi ilçesindeki esnafa dağıttı. - BURSA

Yılın ilk siftahı MHP'den

Yılın ilk siftahı MHP'den

Yılın ilk siftahı MHP'den

Yılın ilk siftahı MHP'den

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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