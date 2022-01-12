Yılın ilk mücevher alım heyeti Antalya'da buluştu

ANTALYA (AA) - Mücevher İhracatçıları Birliği, 2022 yılının ilk mücevher alım heyeti Jewellery Antalya'yı 7-11 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştirdi.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi gerçekleşen Antalya mücevher alım heyetinde altın, gümüş, pırlanta ve inci gibi alanlarda faaliyet gösteren 60 Türk mücevher firması yer aldı.

Etkinliğe Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, üyeleri, katılımcı firmalar ile Avrupa ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri, Asya, Orta Doğu ve Amerika kıtasındaki 82 farklı ülkeden 300 satın almacı katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, şunları kaydetti:

"İlkini 2020 yılı ocak ayında düzenlediğimiz ancak pandemi dolayısıyla 1 yıl ara vermek zorunda kaldığımız etkinliğimiz, bu yılki katılımla hedefine ulaşıyor. Etkinliğin ilkine belli coğrafyalardan satın almacıları davet etmiştik ancak bu sene dünyanın dört bir yanından çok özel isimleri ağırladık. Yaklaşık 20 firma ile yola çıktığımız heyette bugün 60 firma ile yer alıyoruz.

İsteğimiz, Antalya'da 1.000 kişiyi ağırlayabilmek. Birlik olarak bu tür organizasyonlara devam edeceğiz. Hedefimiz, Antalya'nın ardından Amerika, Asya ve Afrika kıtalarında da birer alım heyeti düzenleyerek yılda 4 kez bu tür özel buluşmalara imza atmak. Böylelikle Türk mücevher sektörü olarak 2023 yılında 12 milyar dolar ihracat hedefine ulaşıp dünyada lider bir konuma geleceğiz."

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

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