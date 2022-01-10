Yılın ilk koordinasyon kurulu toplandı

AYDIN (İHA) - Aydın'da yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kurula başkanlık eden Vali Hüseyin Aksoy, 2021 yılında en çok yatırım yapılan sektörün sağlık hizmetleri olduğunu belirtti.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı 1. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleşti. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen yılın ilk toplantısında, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirildi. Aydın genelinde 2021 yılında uygulanan 298 projeden 88 adedinin tamamlandığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, geriye kalan 210 adet projenin de 141 adedinin devam ettiğini,, 28 adedinin ihale aşamasında olduğunu, 41 adedinin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını belirtti.

Proje bedeli 7 milyar 257 milyon 325 bin TL olan yatırımların önceki yıllar harcaması 1 milyar 180 milyon TL, 2021 yılı ödeneği 1 milyar 162 milyon 669 bin TL olurken 2021 yılı dönem harcaması ise 829 milyon 613 bin TL olarak gerçekleşti. Yatırımlarda dönem itibariyle yaklaşık yüzde 71,35 nakdi gerçekleşme sağlandı.

Yatırımcı kuruluşlarca 2021 yılında yapılan harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk 3'te yer alan sektörler sıralamasıyla Sağlık Hizmetleri 277 milyon 923 bin TL harcamayla 1. sırada, Ulaştırma- Haberleşme 275 milyon 923 bin TL ile 2. sırada, Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal 230 milyon 292 bin TL harcamayla üçüncü sırada yer aldı.

Kurumlar bazında bakıldığında ise Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 277 milyon 923 bin TL harcamayla 1. sırada, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 245 milyon 580 bin TL harcamayla 2. sırada, TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü 66 milyon 879 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

"Çözüm odaklı olacağız"

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Hüseyin Aksoy, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek "Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde İlimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vali Aksoy'un açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı. - AYDIN