Yılın ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı yetiştiricisi ödüllendirildi
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Yılın ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı yetiştiricisi ödüllendirildi

Yılın ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı yetiştiricisi ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yılının ilk mahsul kırmızı kabuklu Antep fıstığını yetiştiren çiftçi, Nizip Ticaret Borsası tarafından altınla ödüllendirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yılının ilk mahsul kırmızı kabuklu Antep fıstığını yetiştiren çiftçi, Nizip Ticaret Borsası tarafından altınla ödüllendirildi.

Dazhöyük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Emin Kılıçparlar tarafından yetiştirilen Antep fıstığı, sezonun ilk ürünü olarak kayıtlara geçti. Hasat mevsiminden önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan ürün için Nizip Ticaret Borsası'nda ödül töreni düzenlendi.

Borsa Başkanı İbrahim Sarı, törendeki konuşmasında, yeni sezonun tüm üreticiler adına bereketli geçmesini temenni etti.

İlçenin en önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığının hak ettiği değeri görmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"İlçemizin en önemli geçim kaynağından biri olan Antep fıstığı günümüzde gıda sanayinin vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. İlçemizde yetiştirilen Antep fıstığı diğer bölgelerde yetiştirilen fıstıklara göre daha rehalı olduğu için ürünlerimiz daha çok alıcı buluyor. Antep fıstığı ayrıca ilçemizde on binlerce insanımız için gelir kaynağı oluşturmaktadır. Birçok insanımız evine bu işten ekmek götürmektedir. Fıstığın değerinde alınıp satılması ilçemiz adına ekonomik öneme sahiptir. Bu nedenle dalından koparılan yılın ilk Antep fıstığını, bereketli geçecek bir sezonun müjdeleyicisi olarak görüyoruz."

Yarın Cumhuriyet altınıyla ödüllendirilen çiftçi Mehmet Emin Kılıçparlar ise destekleri nedeniyle borsa yönetimine teşekkür etti.

Yılın ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı yetiştiricisi ödüllendirildi
Yılın ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı yetiştiricisi ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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