Yılın İlk Karı Yağdı - Manisa
Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.
Demirci ilçe merkezinde sağanak yağmur yağışı etkili olurken, bin 470 rakımlı Akçakertik Mevki, Asitepe mevkisi ve Türkmen Tepe mevkilerinde kar yağışını etkisini artırdı.
Demirci Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasına başladı.
Demirci- Simav karayolunda yolda kalan kamyonlar ve otomobiller karayolları ekiplerince kurtarılırken, yetkililer kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı Akçakertik mevkiine zincir, çekme halatı ve kar lastiği bulunmayan araçların çıkışına izin vermiyor.
Akçakertik mevkiinin Simav yönünde de kar yağışı sebebiyle zaman zaman ulaşımın aksadığı belirtildi.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Manisa'da 2018 yılının ilk karı ilçemize yağdı. Dün akşam saatleri itibarıyla yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Belediyemiz olarak ekiplerimiz hazır" dedi.