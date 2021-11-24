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Yılın ilk karı toprakla buluştu

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Yılın ilk karı toprakla buluştu

Denizli'de sezonun ilk karı 2 bin 420 rakımlı kayak merkezine yağdı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de sezonun ilk karı 2 bin 420 rakımlı kayak merkezine yağdı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yer alan Denizli Kayak Merkezine yılın ilk karı düştü. Ege Bölgesinin en büyük kayak merkezi olarak bilinen cazibe merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan yağış örtüyü oluşturdu. Zirvede kar tutunmaya başlarken her yer beyaza büründü. Kayak sezonun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor.

(Murat Kocabaş-Hüseyin Yılmaz/ İHA)

Yılın ilk karı toprakla buluştu

Yılın ilk karı toprakla buluştu

Yılın ilk karı toprakla buluştu

Yılın ilk karı toprakla buluştu

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