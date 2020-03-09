Yılın ilk karadutu Silifke'den
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Silifke, Güncel

Yılın ilk karadutu Silifke'den

MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altındaki kara dutun ilk hasadı yapıldı.

09.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:27
Yılın ilk karadutu Silifke'den

MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altındaki kara dutun ilk hasadı yapıldı. 

Silifke'de domates ve çileğe alternatif olarak dikimi gerçekleştirilen örtü altındaki kara dutun hasadına başlandı. Serasında 2 yıl önce dikimini yaptığı kara dutun ilk hasadını yapan üretici Mustafa Bezgin, "Dut üretimi yapıyoruz. Daha önceleri domates ve çilek üretiyorduk. Girdiler yüksek olduğundan dolayı alternatif ürün araştırması içine girdik ve iklime uygun ve az masrafı olan karadutu seçtik. Şu an için memnunuz. Gayet de iyi bir ürün, sağlıklı, ilacı gübreyi kabul etmeyen tamamen doğal bir ürün. Dutu toplarken ilaç kalıntısı çıkacak satılamayacak sıkıntımız yok dalından kopartıp yiyebiliyoruz" diye konuştu

KİLOSU 15 LİRAEşi Menekşe Bezgin ise, "Dutu severek topluyoruz domatesten çilekten daha kolay geldi bize. Şu anda 15 liraya kadar düşse de talep var ve memnunuz. Tek zorluğu serada olduğu için sıcaklık oluyor. Yani genel anlamda çok memnunuz. Dalından kopartıp yiyoruz, sofralara ulaştırıyoruz" dedi. İşçi kadınlar ise organik olduğu için hem işçilik yaparak para kazandıklarını hemde bol bol bu meyveyi tükettiklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

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