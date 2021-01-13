Yılın ilk kar yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yılın ilk kar yağışı etkili oldu

13.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:28

Kütahya'da gece başlayan hafif yağmur, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kütahya'da gece başlayan hafif yağmur, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kent merkezinde zeminde hafif beyazlık oluşturan yağış, ana arterler ile şehirler arası yollarda herhangi bir aksamaya yol açmadı.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini bağlayan 1500 metre rakımlı Kocayayla Geçidi'ne de yılın ilk karı yağdı.

Karayolları ekiplerince Domaniç-İnegöl kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Ekipler, yavaş seyretmeleri konusunda sürücüleri uyardı.

Bu arada, yola devrilen ve ulaşımı aksatan bir ağaç, görevliler tarafından kenara çekildi.

Yılın ilk kar yağışı etkili oldu
Yılın ilk kar yağışı etkili oldu
Yılın ilk kar yağışı etkili oldu
Yılın ilk kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar İlker Başbuğ Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Kanye West Demet Akalın Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılın ilk kar yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 13:28:51. #1.15#
title