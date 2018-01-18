Yılın İlk 'İl Koordinasyon Kurulu' Toplantısı Yapıldı

Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı birinci dönem toplantısı Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen il koordinasyon kurulu toplantısına ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda dört kez toplanan İl Koordinasyon Kurulu ile kent merkezi ve ilçelerde yapılması gereken işler konusunda kurumlar arasında işbirliği sağlanıyor.

Bu anlamda kurumların bir birleriyle iletişim halinde planlı ve programlı olarak güzel çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Vali Azizoğlu, 2017 yılının 4. dönem sonu itibariyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yatırımcı kuruluşların valiliğe vermiş olduğu yatırım izleme cetvelinde kamu yatırımlarının gerçekleşme durumunu anlatan Azizoğlu, şöyle konuştu:

"2017 yılı 4. dönem sonu olarak ilimizdeki kamu yatırımlarının toplam proje sayısı 886, toplam proje tutarı 12 milyar 721 milyon 105 bin 489 TL, programı yılı ödeneği 2 milyar 139 milyon 686 bin 650 TL, gelen ödenek tutarı 2 milyar 894 milyon 088 bin 549 TL, toplam harcama tutarı 2 milyar 825 milyon 933 bin 423 TL olmuştur. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı yüzde 98'dir. 2 milyar 825 milyon 933 bin 423 TL'lik toplam harcama tutarının sektörlere göre dağılımına baktığımızda yüzde 8'inin sağlık, yüzde 9'unun ulaştırma, yüzde 10'nun diğer kamu hizmetleri, yüzde 9'nun eğitim ve yine yüzde 10'unun tarım, yüzde 6'sının turizm sektöründe, yüzde 10'nun ise enerji sektöründe harcandığı görülmektedir."

Vali Azizoğlu'nun yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından kamu kurum ve kuruluş temsilcileri sırasıyla kentte yaptıkları hizmetleri anlatarak koordinasyonu gerektiren hususlarda bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantı sonunda Vali Azizoğlu, 2018 yılının da aynı şekilde başarılı geçmesi temennisinde bulundu. - ERZURUM