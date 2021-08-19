Yılın ilk Hicaz Narı hasadı Silifke'de yapıldı
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Yılın ilk Hicaz Narı hasadı Silifke'de yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Ekonomi

Yılın ilk Hicaz Narı hasadı Silifke'de yapıldı Yılın ilk Hicaz Narı hasadı Mersin'in Silifke İlçesinde yapıldı.

Yılın ilk Hicaz Narı hasadı Silifke'de yapıldı

MERSİN - Yılın ilk Hicaz Narı hasadı Mersin'in Silifke İlçesinde yapıldı. Üretici Cem Ergül'e ait 45 dönümlük bahçeden ilk hasadı yapılan Hicaz Narı'nın, kilosu dalında 4 liradan satıldı.

Dikim yaptığı ilk yıl ürün almaya başladığını belirten Ergül, bu yıl 60 tona yakın rekolte elde edeceğini söyledi. Narın kilosu dalında 4 liradan satılırken Türkiye'de iç piyasa ve talep olursa yurtdışına ihraç edilmek üzere işleme ve paketleme tesisine gönderildiğini belirten Ergül, sezon sonunda ise meyve suluk narın 1 liradan satıldığını ifade etti.

Tüccarların ekip halinde gelerek dalında satılan narları topladıklarını belirten Ergül, "Narları ilk olarak işleme ve paketlemeye götürüyoruz, ardından talebe göre konteynırlarla yurt dışına ihracını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise bu yıl bin 500 dönüm araziden 2 bin tonun üzerinde hicaz narı hasadının yapılmasını beklediklerini ifade ederek, ilçenin ova kesimlerinde narenciyeye alternatif olarak üretimi yapılan hicaz narının erken hasat edildiğini söyledi.

Doygun, İhracatçıların da bölgeye gelerek dalında satılan narları topladıklarını ifade ederek, "Narları ilk olarak işleme ve paketlemeye götürüyoruz, ardından talebe göre konteynırlarla yurt dışına ihracını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Tüccar Nail Turan Bobuş ise, "45 dönüm arazide hicaz nar hasadının ilkini gerçekleştirildik. Bu narın erkenci olması ile birlikte bölgemizde dikimi yoğunlaştı. 60 ton ürün bekliyoruz. Ürünlerimizi Rusya ve Ukrayna'ya ihraç ediyoruz. Tarsus'taki fabrikamızda paketleme ve işlemesini gerçekleştiriyoruz. Kilosu şu an dalında 4 liradan gidiyor. Paketlemeye aldığımızda fiyat yükseliyor. 6.5 ila 7 lira arasında değişen fiyatla satıyoruz" dedi.

Yılın ilk Hicaz Narı hasadı Silifke'de yapıldı
Yılın ilk Hicaz Narı hasadı Silifke'de yapıldı
Yılın ilk Hicaz Narı hasadı Silifke'de yapıldı
Yılın ilk Hicaz Narı hasadı Silifke'de yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

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