Yılın ilk hasat süpürge teli ETB'de satıldı
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Yılın ilk hasat süpürge teli ETB'de satıldı

Yılın ilk hasat süpürge teli ETB'de satıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Yılın ilk hasat süpürge teli, Edirne Ticaret Borsasında (ETB) kilogramı 12,77 liradan satın alındı.

Yılın ilk hasat süpürge teli, Edirne Ticaret Borsasında (ETB) kilogramı 12,77 liradan satın alındı.

Borsadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Elçili köyünden Emin Arslan, ürettiği süpürge telini satmak üzere ETB'ye getirdi.

Süpürge teli, salon satışında Ferudun Çatalçekiç tarafından kilogramı 12,77 liradan satın alındı.

Üretici Arslan'a günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camisi motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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