Yılın ilk gününe sağlıklı uyanmak için 10 altın kural

30.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:22

Birbirinden renkli ve görkemli yılbaşı sofraları ile yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, dengeli ve ölçülü beslenme de önem kazanıyor. Yılbaşı gecesi yeme düzeninde yapılan değişiklikler ve kaçamakların, ertesi gün pişmanlığa dönüşmemesi için yılın ilk günü tüketilen gıdalara daha çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yağlı yiyeceklerden uzak durmak ile tatlı tüketimini sınırlamak yılbaşı akşamını ve ertesi günü sağlıklı bir şekilde geçirmeye yardımcı oluyor.

Yılbaşı günü aç kalmayın

31 Aralık günü yapılan en büyük hata tüm gün aç kalmaktır. Uzun süreli açlıklar, normalin üzerinde yemek tüketilmesine ve vücudun yağ depolamasına sebep olabilir. Güne kahvaltıyla başlanmalı, ara öğünler atlanmamalı ve öğle yemeğinde, akşam eğer et yenilecekse, sebze ağırlıklı beslenilmelidir. Gün içinde hafif ana ve ara öğünler tercih edilmelidir. Ara öğün olarak yağsız yoğurt, kefir, sütlü kahve veya taze bir mevsim meyvesi tercih edilebilir. Yeterli sıvı alımına özen gösterilmeli, mutlaka 8–10 bardak su içilmelidir.

Gecenizin yıldızı salata olsun

Yılbaşı sofasında tercih edilecek; Akdeniz yeşilliği, peynir, domates, salatalık, kırmızıturp, havuç, kırmızılahana ve renkli biberlerden oluşan, üzerine bol limon sıkılmış ya da yoğurt eklenmiş bir salata, antioksidan özelliği ile yılbaşı sofrasının sağlık kaynağı olacaktır. Salata ayrıca posa zengini olduğundan açlık hissini azaltır ve masada bulunan diğer yemeklerin ölçülü bir şekilde tüketilmesini sağlar. Salatayı mümkün olduğunca limon ve sirkeyle tatlandırmak, özellikle mayonez gibi ağır yağlı ve kalorili alternatifler ile soslarla birlikte tüketmemek önemlidir.

Kuruyemiş sağlığınızı bozmasın

Yılbaşı sofrasında açlık hissinin kontrol edilmesi büyük önem taşımaktadır. Sınırsız tüketim ve aşırıya kaçmak, yeni yılın ilk gününün sabahına; ishal, mide bulantısı, besin zehirlenmesi, şişkinlik, hazımsızlık ve kan şekeri yüksekliği gibi sağlık sorunlarıyla uyanmaya neden olabilir. Yılbaşı sofralarında yüksek miktarda tüketilen ancak enerji içeriği fazla olan kuruyemişleri de sınırlamak gerekir. Bunun için ufak bir kase belirlenmeli ve içine beyaz leblebi, ceviz, fındık, fıstık ve badem gibi çeşitlerden az miktarlarda konulmalıdır.

Yılın ilk gününe sağlıkla uyanmak için…

Akşam yemeğine öncelikle hafif bir çorba veya ordövr tabağından peynir, domates, salatalık ve yoğurtla hazırlanmış bir meze ile başlayın.

Kırmızı et yerine daha düşük yağ içeriğine sahip balık, hindi ve tavuk eti tercih edin.

Kırmızı et tüketilecekseniz, kızartma yerine fırında veya ızgara tercih edin.

Ana yemeğin yanında fırınlanmış ya da buharda sebzeler ile zeytinyağlılar tüketin.

Yılbaşı sofrasında hamurlu tatlılar yerine sütlü ya da meyveli tatlılar bulundurun.

Yemekleri yavaş tüketin ve uzun çiğnemeye çalışın.

Yılbaşı sofrasında çok geç saatlere kadar kalmayın ve yemeği çok geç saatte yemeyin.

Kızartmalar yerine yoğurtlu, zeytinyağlı sebzeler ve bol yeşillikli salatalar tüketin.

Sofrada meze ve yemek çeşitleri çok fazlaysa her birinden en fazla 1-2 kaşık alın.

Pilav veya makarna yeniliyorsa, ekmek tüketmemeye özen gösterin.

Kaynak: Bültenler