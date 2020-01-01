Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı

01.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:30

İstanbul'da 2020 yılının ilk gününde ana arterler ve bağlantı yolları başta olmak üzere birçok bölgede trafikteki seyreklik dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 11'e kadar geriledi.

Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.

Kaynak: AA